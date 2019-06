Uomini e Donne, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione: è crisi

Tra le coppie più amate di questa stagione televisiva del trono classico di Uomini e Donne, ci sono Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. Il bolognese, reduce dall'esperienza a Temptation Island e per la seconda volta sul trono, è uno dei tronisti più apprezzati dal pubblico per la sua schiettezza e la sua trasparenza. Nonostante il grande consenso dei telespettatori, nel corso della sua breve permanenza negli studi di Maria De Filippi, il Cerioli è incappato nelle critiche di Gianni Sperti, convinto che lui e la Cirrincione si conoscessero già da tempo o che tra loro ci fosse un accordo. Dubbio legittimato dalla particolare modalità di scelta, che è avvenuta prima del weekend in villa e della festa nel Castello, e che l'ex tronista aveva giustificato in modo piuttosto esauriente: “Ho fatto una scelta tradizionale perché non volevo aspettare, ero davvero attratto da Arianna. Ho capito che il mio tempo lì dentro era finito”.

Tuttavia, anche i più sospettosi si sono presto dovuti ricredere vedendo che la coppia è veramenete innamorata e molto affiatata. A distanza di pochi mesi dalla scelta, i due già parlano di convivenza e Arianna sembra pronta a trasferirsi a Bologna, città natale del bel tronista. Questo fino a pochi giorni fa, almeno. I numerosi fan della coppia, infatti, hanno notato delle stranezze sui social subito dopo la loro fuga romantica nel Sirolo, e in molti si sono chiesti se tra loro non ci sia una crisi in corso. In effetti, Arianna e Andrea si mostravano spesso insieme su Instagram, ma negli ultimi giorni sembra calato il gelo.

Mentre il Cerioli viaggia da solo, e approda ad un evento a Milano Marittima, dove era presente anche Francesco Monte, condividendo canzoni strappalacrime sulle sue Ig Stories, la Cirrincione è tornata nella sua casa di Genova. Ma non è tutto. I like e i commenti con cui erano soliti tempestarsi sono spariti del tutto. Le pagine social dedicate alla coppia, poi, sembrano essersi molto allarmate e stanno chiedendo agli utenti di rispettare il loro volere e di aspettare che i due si espongano pubblicamente per chiarire cosa sta succedendo.

Andrea e Arianna si sono lasciati? Non resta che attendere la conferma ufficiale.