Uomini e Donne, anche Nilufar Addati positiva al Coronavirus: "Un po' di amaro in bocca "

Anche l'ex tronista campana ha annunciato di aver contratto il Codiv-19.

Nelle ultime ore si sono susseguitivi diversi annunci di ex protagonisti del dating show di Uomini e Donne che hanno contratto il Coronavirus.

Uomini e Donne, Nilufar Addati: "Ho contratto il Covid-19"

Dopo Giulia Latini, Vittoria Deganello, Daniele Schiavon e Andrea Melchiorre, anche l'influencer napoletana ed ex tronista Nilufar Addati ha annunciato di aver effettuato il tampone e di essere risultata positiva al Covid-19.

"Ho contratto il Covid-19. Sono stata a contatto con persone positive, sono torna a Napoli dalla Sardegna senza avere la consapevolezza di essere stata a contatto con persone positive", ha dichiarato Nilufar che ha effettuato il test due volte e nel secondo esito ha purtroppo riscontrato di essere stata contagiata. "Mi sono presa gli ultimi giorni di silenzio per tranquillizzare me stessa e le persone che mi vogliono bene" ha scritto Nilufar che ha fatto comunque sapere di stare bene nonostante la febbre e il mal di testa. "Solo un po’ di amaro in bocca e dispiacere", ha concluso l'ex fidanzata di Giordano Mazzocchi.

