Uomini e Donne, amato ex Tronista ha rischiato la morte: ''Non respiravo più''

Gossip TV

Alessandro Zarino, ex tronista di Uomini e Donne, racconta di aver passato una momento infernale durante la scalata sull’Everest.

Alessandro Zarino, ex tronista di Uomini e Donne, ha deciso di affrontare una sfida durissima, scalando l’Everest insieme ad alcuni colleghi. Il modello ha raccontato di aver passato un momento bruttissimo, avendo carenza di ossigeno e rischiando un improvviso arresto cardiaco.

Uomini e Donne, Alessandro Zarino rischia grosso

I fan di Uomini e Donne ricordano con piacere Alessandro Zarino, bellissimo ex tronista che fece innamorare tutte le fan del dating show di Maria De Filippi. Il partenopeo è un modello affermato e si interessa attivamente alle proteste sul cambiamento climatico. Insieme ad alcuni colleghi, Zarino ha deciso di partecipare alla scalata dell’Everest durante un evento organizzato proprio in nome del “climate change”. Ai microfoni di RTL 102.5, Alessandro ha raccontato la sua avventura che si è conclusa con un grande spavento, dovuto ad un improvviso malore che gli ha quasi causato un arresto cardiaco.

“Ho deciso di mettermi alla prova partecipando a questo evento per la lotta ai cambiamenti climatici. Un’azienda che si occupa di abbigliamento eco-sostenibile ha organizzato questa sfilata. Io ero l’unico italiano tra i 12 partecipanti. Un’avventura che ancora oggi mi fa tremare la notte. Qualcuno ha lasciato, siamo ritornati alla base in sette. Ma a 6 mila metri ho avuto problemi: non respiravo più, mi hanno dato l’ossigeno. Poi il rischio di un arresto cardiaco. Sono intervenuti i medici che seguivano la scalata. Sono sceso subito”, ha raccontato Zarino a Francesco Fredella e Simone Palmieri.

“Di notte dormivamo nelle tende al freddo e con la fauna selvatica: orsi, lupi, animali di ogni tipo camminavano tra una tenda e l’altra. Ho avuto paura. Ho pensato di mollare e non di non farcela. Nemmeno l’acqua avevamo a disposizione, soltanto quella dei ruscelli. […] L’ho fatto perché volevo mettermi alla prova. Oggi, spesso, mi capita di non dormire la notte a causa di quell’esperienza che mi ha profondamente segnato”, ha concluso Alessandro ancora incredulo per questa esperienza così estrema.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.