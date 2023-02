Uomini e Donne, Alice Barisciano e Carola Carpanelli si raccontano

Gossip TV

Intervistate dal magazine di Uomini e Donne, Carola Carpanelli e Alice Barisciano hanno raccontato alcuni episodi della loro vita, al di fuori del trono con Federico Nicotera. Ecco cosa hanno raccontato.

Le conosciamo come le corteggiatrici di Federico Nicotera, tronista di Uomini e Donne: sono Carola Carpanelli e Alice Barisciani. Le due corteggiatrici non potrebbero essere più diverse e in attesa di scoprire chi di loro sarà la donna della vita di Federico, si sono raccontate al magazine del dating show di Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5.

Uomini e Donne, Carola e Alice si raccontano

Alice ha rivelato di essere dislessica e di averlo scoperto quando aveva 10 anni, dato che con la scuola aveva alcuni problemi e non riusciva a dare il massimo nonostante si impegnasse tanto. La corteggiatrice ha raccontato che è stato grazie al sostegno della mamma che ha iniziato a rendersi conto di essere dislessica e si è sottoposta ad esami e controlli approfonditi:

"Non è stato facile per me avere a che fare con questo disturbo, soprattutto a scuola mi sentivo continuamente messa in discussione."

La ragazza ha rivelato che a causa di questa problematica è stata vittima di bullismo nell'ambiente scolastico, da parte dei compagni: un'esperienza che l'ha molto provata e che l'ha segnata tantissimo, perché era per lei una sconfitta. Inoltre, ha rivelato che la sua dislessia non veniva presa sul serio e così anche gli insegnanti credevano che fosse solo svogliata. Un giudizio che ha pesato molto sulla corteggiatrice e sulla sua opinione di essere sempre "sbagliata". Grazie all'amore e al sostegno dei genitori e con un nuovo metodo di studio è riuscita a migliorare e questo le ha permesso di avere una maggiore consapevolezza di sé stessa.

Contrariamente ad Alice, Carola non si è aperta molto, preferendo tenere privati alcuni problemi che sta vivendo anche in famiglia. Ha però raccontato che grazie alle sue prime esperienze lavorative ha imparato cosa volesse dire assumersi delle responsabilità:

"Ho lavorato come animatrice in un villaggio turistico. La prima volta in cui ho dovuto sottostare a delle regole, e in cui avevo delle responsabilità, pur essendo io stessa minorenne. Il primo giorno avevo paura, temevo di sbagliare di non gestire bene i bambini. Devi essere professionale, sentire il tuo ruolo di educatore e animatore. Ma poi è stato bello scoprire quante cose un bambino ha nella sua testa. Ma, ovviamente ci sono stati anche momenti brutti. "

Entrambe le ragazze sono oramai giunte alla fine del loro percorso con Federico: infatti, come anche ha anticipato Maria De Filippi la scelta del tronista romano è imminente: chi sceglierà?

