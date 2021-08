Uomini e Donne, Alessio Ceniccola punta al trono? La confessione dell’ex di Samantha Curcio

Gossip TV

Alessio Ceniccola, dopo la rottura ufficiale con Samantha Curcio, confessa di voler tornare nello studio di Uomini e Donne.

Nonostante l’iniziale e spontaneo feeling instaurato dopo la scelta nello studio di Uomini e Donne, la storia d’amore tra Samantha Curcio e Alessio Ceniccola è naufragata dopo pochissime settimane. Il Ceniccola, interrogato dagli utenti di Instagram, ha risposto ad alcune domande sul futuro e sul desiderio di tornare nello studio di Maria De Filippi, chiedendo espressamente di non essere mai più tempestato di domande sulla sua ex fidanzata.

Uomini e Donne, Alessio Ceniccola torna in studio?

Nessuno sa con effettiva certezza quello che è successo tra Samantha Curcio e Alessio Ceniccola, dal momento che i diretti interessati hanno deciso di non rivelare i dettagli della rottura. Mentre il pubblico si aspetta di vedere i due nello studio di Uomini e Donne a settembre, per un vero confronto in diretta, il Ceniccola si mostra molto attivo sui social e ha chiesto ai suoi followers di fare qualche domanda per conoscersi meglio. Inevitabilmente, visto l’alone di mistero che circonda questa repentina separazione, molti utenti hanno chiesto spiegazioni sulla Curcio, ma sono stati gelati dalla replica dell’ex corteggiatore, che ha sbottato: “Non risponderò a nessuna domanda di questo genere. rimo non è la sede opportuna per rispondere, secondo perché non parlo di persone che non c’è bisogno di parlare”.

Insomma, Alessio finge indifferenza sulla questione ma è palese che sia ancora piuttosto furioso con Samantha, forse a causa delle forti dichiarazioni della tronista dopo la loro rottura. A proposito della possibilità di tornare nello studio di Uomini e Donne come tronista o corteggiatore, invece, il Ceniccola ha confessato che non direbbe no ad un’altra occasione se la De Filippi lo contattasse. “Partendo dal presupposto, non so se ci tornerò mai, dipende dalle situazioni, dipende da chi ci sta sul trono. L’esperienza da tronista anche sarebbe figa”, ha confessato il romano. Infine, Alessio ha fatto trasparire il desiderio di tornare sul piccolo schermo, ammettendo di essere molto incuriosito dall’esperienza che potrebbe fare nella casa del Grande Fratello.

