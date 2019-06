Uomini e Donne, Alessio Campoli replica alle accuse: "Ora basta! Ecco come stanno le cose tra me e Angela"

Angela Nasti ha deciso di concludere il suo percorso a Uomini e Donne in compagnia di Alessio Campoli. Una scelta che ha fatto emozionare tutti ma che, allo stesso tempo, è stata molto criticata sui social. Il motivo? Un tatuaggio che entrambi hanno inciso sullo stesso punto del braccio e che, secondo molti, simboleggerebbe una pregressa conoscenza tra i due innamorati.

Uomini e Donne: Alessio risponde alle critiche e difende la sua storia con Angela

Negli ultimi giorni Alessio e Angela sono finiti al centro delle polemiche per via di un tatuaggio. A difendere la neo coppia è subito intervenuta Raffaella Mennoia che ha smentito ogni pettegolezzo spiegando che tra i due non c’era alcuna conoscenza pregressa. Nonostante la rassicurazione della storica autrice del dating show di Maria De Filippi, anche Campoli ha voluto dire la sua e rispondere alle accuse: "State diventando pesanti, veramente! Sto facendo una cosa che nemmeno dovrei fare perchè sinceramente ora che ho quello che desideravo tra le mani delle supposizioni della gente Amen...sti ca**i. Ma dopo messi di stress non ci sto proprio! Ora dico come stanno le cose..ho fatto quella palma a Marbella dove sono andato a vivere con la mia famiglia nel 2017 per un anno, tra l'altro ce l'ho in comune con altri due ragazzi nonchè due miei amici e non con ANGELA. La foto scattata che ho sul profilo me l'ha scattata la mia ex ragazza per altro, se la vogliamo dire tutta! L'amico che abbiamo in comune, poi, è un PR noto a Roma e in tutta Italia che ho conosciuto 4 anni fa e lui conosce la sorella di Angela e il ragazzo. [...] Perchè dovete sempre trovare il marcio ovunque?".

Campoli, inoltre, ha voluto rispondere anche a chi ha notato che lui e la Nasti hanno postato tempo fa una foto nello stesso hotel a Milano: "Il 25 settembre la ragazza del mio migliore amico e la sua gemella compiono gli anni ed eravamo a Milano proprio in quell’hotel, fatevi un giro a Milano e chiedete in quel giorno il sottoscritto con chi era in camera. Con la sua ex ragazza, la stessa che ha scattato la foto. E poi sì, Angela Nasti è sempre stata una grandissima figa, e le ho piazzato like a non finire, seguita e poi smessa di seguire".

Nonostante le polemiche, la storia d'amore tra i due protagonisti del trono classico sembra proseguire a gonfie vele, come testimoniano le foto e i video pubblicati su Instagram dall’ex corteggiatore di Uomini e Donne.