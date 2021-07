Uomini e Donne, Alessia Cammarota difende le Influencer: “Non è tutto così semplice”

Gossip TV

Interrogata dai fan su Instagram, Alessia Cammarota di vede costretta a difendere la professione di influencer.

Alessia Cammarota è una delle corteggiatrici più amate nella storia di Uomini e Donne. La sua storia d’amore con Aldo Palmieri ha fatto sognare i telespettatori del dating show di Maria De Filippi e ora, la Cammarota si è inserita nel mondo delle influencer. Leggendo commenti negativi a proposito di questa professione, che ormai diventa giorno dopo giorno sempre più rilevante, Alessia ha voluto spezzare una lancia a favore di chi, come lei, lavora grazie ai social.

Alessia Cammarota difende la professione di Influencer

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Alessia Cammarota, ne ha fatto di strada. Dopo aver sposato Aldo Palmieri, Alessia si è trasferita in Sicilia e ha dato alla luce due splendidi bambini che riempiono le sue giornate d’amore. La Cammarota è molto amata dal popolo del web e ha deciso di intraprendere, come molte sue ex colleghe, la strada per diventare influencer. Una professione questa che fa ancora storcere il naso, sebbene sia evidente che prende sempre più piede e diventa rilevante giorno dopo giorno. Rispondendo alle domande dei fan su Instagram, Alessia ha deciso di spiegare perché lavorare sui social non è cosa da poco, ammettendo:

“Noto che viene preso molto sottogamba come lavoro ma in realtà ragazzi è un lavoro a tutti gli effetti, con tutto quello che comporta un lavoro. Piuttosto che avere un titolare noi lavoriamo con tante aziende, piccole e grandi. Con alcune lavoriamo direttamente, con altre invece tramite agenzia. Capirete che ci sono tante persone che lavorano con noi e dietro di noi, e poi i lavori vanno presentati con delle scadenze, vanno mandati in approvazione. Non pensate quindi che sia tutto così facile e tutto così semplice perché in realtà è un vero e proprio lavoro, anche perché abbiamo una partita iva, rilasciamo fattura, ci versiamo i contributi”.

Invece, a proposito dei cambiamenti che sono avvenuti nella sua vita dai tempi di Uomini e Donne, Alessia ha spiegato: “Sono passati otto anni, ero una ragazzina e in otto anni sono successe tante cose. Di queste cose ne porto i segni, perché quando succede qualcosa nella vita voi non ve ne accorgete […] Perché al di là del colore dei capelli che ho cambiato e delle piccole attenzioni chirurgiche che ho fatto, sono cambiata e continuerò a cambiare”. Cosa ne pensate delle sue parole?