Uomini e Donne, Alessandro Verdolini commenta caustico la Scelta di Andrea Nicole

Alessandro Verdolini non ha preso nel migliore dei modi la scelta di Andrea Nicole, che ha lasciato lo studio con Ciprian Aftim.

Le Anticipazioni di Uomini e Donne ci hanno rivelato che Andrea Nicole Conte ha fatto la sua scelta, seppur all’oscuro della redazione. Tra una polemica e l’altra, tra chi accusa Andrea Nicole e Ciprian di conoscersi da tempo e chi non crede alla buona fede della tronista, spunta il commento durissimo di Alessandro Verdolini, il corteggiatore piantato in asso in studio senza troppe cerimonie.

Uomini e Donne, Alessandro Verdolini contro Andrea Nicole!

Andrea Nicole Conte ha intrapreso il suo percorso a Uomini e Donne, pronta a raccontarsi e a raccontare la sua storia, segnata dalla transizione. La maturità e l’eleganza della tronista hanno conquistato tutti, soprattutto gli opinionisti e Maria De Filippi, soddisfatti di aver finalmente trovato una tronista degna di questo nome dopo tanto piattume. Andrea Nicole ha diviso le sue attenzioni tra Alessandro Verdolini e Ciprian Aftim e, sebbene lei si dicesse interessata ad entrambi, al pubblico è stato chiaro fin dal primo momento che la tronista avesse un debole per il corteggiatore romano. E infatti, Andrea Nicole ha scelto Ciprian.

Le Anticipazioni, tuttavia, ci rivelano che la tronista ha infranto il regolamento, trascorrendo la notte con il corteggiatore per poi presentarsi in puntata mano nella mano, tenendo tutto nascosto alla redazione, compresa la notte trascorsa insieme. Un vero colpo basso quello della tronista, che ha amareggiato tantissimo De Filippi. In tutto ciò, Alessandro ha scoperto solo in quel momento tutto quello che è successo e, come prevedibile, si è sentito preso in giro da Andrea Nicole, che fino a pochi giorni prima gli prometteva di essere sinceramente interessata e combattuta.

Il corteggiatore ha pubblicato un durissimo sfogo su Instagram, cancellato poche ore dopo, scrivendo: “Sempre a testa alta […] Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani, credendo di aver vinto. Ma i leoni rimangono leoni ed i cani rimangono cani”. Insomma una frase ad effetto e al vetriolo contro la scorrettezza di Andrea Nicole e Ciprian.

