Uomini e Donne, Alessandra Chiariello: "Avrei voluto un'uscita diversa con Giancarlo Cellucci"

Alessandra Chiariello e Giancarlo Cellucci raccontano la loro relazione dopo aver lasciato insieme Uomini e Donne.

Alessandra Chiariello e Giancarlo Cellucci hanno lasciato insieme Uomini e Donne. La neo coppia, dopo diversi alti e bassi che hanno catalizzato l’attenzione del pubblico del dating show di Maria De Filippi, vive un momento di estrema serenità e pensa al futuro insieme. Unico neo è la modalità in cui è avvenuta la scelta, che lo ha portati a rinunciare al Trono Over. Ecco perché entrambi sono stati delusi da quanto accaduto in studio.

Uomini e Donne, Alessandra Chiariello e Giancarlo Cellucci dopo la scelta

Tra i protagonisti del Trono Over che più hanno fatto discutere ci sono Alessandra Chiariello e Giancarlo Cellucci. Il cavaliere è stato spesso al centro dello studio di Uomini e Donne, travolto dalle polemiche per il suo rapporto con Aurora Tropea. La dama, invece, ha aspettato pazientemente che il Cellucci prendesse una decisione sul loro futuro insieme, cercando di stuzzicare la gelosia del cavaliere. Dopo diverse settimane di corteggiamento e conoscenza, spinti dalle parole degli opinionisti, i due hanno scelto di lasciare il dating show di Maria De Filippi. Ora, Giancarlo e Alessandra sono molto felici insieme ma proprio non riescono ad apprezzare la modalità con cui hanno lasciato il programma. Ecco cosa hanno rivelato al magazine ufficiale di Uomini e Donne:

Alessandra: “Giancarlo ed io avevamo parlato di uscire insieme dal programma. Nelle ultime due settimane, soprattutto, sentivamo il bisogno di farlo perché era palese che stesse nascendo qualcosa di profondo. Detto questo, sono sincera, avrei voluto un’uscita diversa: io, che con gli uomini sono stata sempre un po’ sfortunata e non mi sono mai sposata, non ho avuto mai un anello di fidanzamento. So che a Giancarlo sarebbe piaciuto farmi una sorpresa, organizzare qualcosa di particolare. D certo la nostra permanenza nel programma non sarebbe andata ancora per le lunghe…"

Giancarlo: “Come ha detto Alessandra avrei voluto farle una sorpresa. Mi sarebbe piaciuto dedicare la canzone di Fabio Concato ‘Un trenino nel vento, in cui mi rivedo tantissimo. Invece è stato tutto molto repentino. Probabilmente, se non fosse accaduto quel giorno, sarebbe accaduto quello dopo. In ogni caso, penso anche che vada bene così”.

La coppia del Trono Over ha confermato che la relazione procede a gonfie vele, nonostante la distanza non permetta loro di vedersi spesso quanto vorrebbero. La Chiariello ha raccontato cosa l’ha spinta a fidarsi di Giancarlo, dopo tanta titubanza: “Ho capito che Giancarlo aveva visto qualcosa di diverso in me e, alla fine, quando mi ha dato la rosa ho percepito che era arrivato il momento di lasciarmi andare. Ma anche lui, dopo la fine del suo matrimonio, aveva smesso di fidarsi delle donne, compresa me. Alla fine ci siamo trovati nonostante io più volte sia andata via, rinunciando a sentirlo anche per diversi giorni. Lui è arrivato a rincorrermi duro dagli studi. Devo dire che Giancarlo è sempre stato molto presente […] Non è fuggito come gli altri”.

