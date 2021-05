Uomini e Donne, Aldo Farella scarica Gemma Galgani: la reazione della dama (VIDEO)

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Gemma Galgani scopre che con Aldo Farella non ci potrà essere un futuro.

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Gemma Galgani è tornata a parlare del rapporto con Aldo Farella, dopo una cena che ha deluso decisamente le aspettative della dama torinese. Al centro dello studio anche Isabella Ricci, che si è tirata indietro dopo aver scoperto che il cavaliere non aveva ancora risolto la sua situazione con la Galgani. In studio si crea una situazione abigua e Maria De Filippi è costretta ad intervenire per far confessare ad Aldo di non voler più frequentare Gemma, che si trova così nuovamente con il cuore spezzato.

Uomini e Donne, Aldo chiude con Gemma Galgani (VIDEO)

Gemma Galgani ha mantenuto la promessa, organizzando una cena romantica con Aldo Farella dopo aver capito che i suoi sentimenti per il cavaliere vanno oltre a quelli di una semplice amicizia. La dama torinese ha raccontato, con la voce rotta dall’emozione, che il cavaliere si è mostrato decisamente distratto durante la serata trascorsa insieme e ha chiesto spiegazioni, arrivando a capire che Aldo era molto ferito dal rifiuto di Isabella Ricci. Il nuovo volto di Uomini e Donne, infatti, si è tirata indietro quando ha capito che il Farella non aveva ancora risolto la sua situazione con Gemma. In studio, Aldo ringrazia la torinese per aver avuto tatto in quella situazione e nel suo racconto, anche se si rende conto di non essere stato un cavaliere durante la cena, poiché completamente assente e freddo.

Aldo ribadisce di non aver avvertito Isabella dell’impegno preso con la Galgani perché il tutto è accaduto a ridosso della registrazione, ma il suo discorso - che inizialmente sembra voler arrivare alla conclusione che Isabella lo ha colpito più di Gemma - vira improvvisamente e il cavaliere dichiara di volere una semplice amicizia dalla Ricci. Quest’ultima ha spiegato, nuovamente, cosa l’ha spinta a tirarsi indietro e ha ribadito di voler dare la precedenza alla conoscenza del cavaliere con la Galgani perché entrambi sembrano piacersi molto. Aldo inizia ad inerpicarsi in spiegazioni decisamente complesse, che fanno scattare Tina Cipollari che manda letteralmente a quel paese i due e accusa il cavaliere di raccontare bugie.

Poi, il Farella ha confermato che non ci sono i presupposti per trasformare l’amicizia con Gemma in una frequentazione amorosa. “Non si capisce nulla, non c’è chiarezza tra voi. Tu hai detto che per Gemma c’è un sentimento e poi rimani fermo un’intera serata per il messaggio di Isabella”, ha sbottato Gianni Sperti. Dopo tanta insistenza da parte di Maria De Filippi, il cavaliere conferma di non voler continuare a frequentare la Galgani. La reazione pacata della torinese stupisce tutti, mentre Isabella dichiara di non voler tornare sui suoi passi.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.