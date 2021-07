Uomini e Donne, Aldo Farella lancia un appello a Gemma Galgani: ''Voglio un chiarimento''

Gossip TV

Aldo Farella, deluso dagli attacchi di Gemma Galgani, lancia un appello alla dama del Trono Over di Uomini e Donne.

Aldo Farella è molto deluso dalle ultime dichiarazioni di Gemma Galgani, che ha accusato il cavaliere del Trono Over di averla ingannata aspirando alla popolarità. In attesa del ritorno di Uomini e Donne su Canale5, Aldo spera di poter chiarire la spinosa situazione con Gemma lontano dalle telecamere e, per questo motivo, lancia un appello alla dama torinese.

Uomini e Donne, Aldo Farella ferito da Gemma Galgani

La nuova edizione di Uomini e Donne tornerà a settembre e i protagonisti del Trono Over sono emozionati all’idea di poter trovare l’anima gemella, nello studio del dating show di Maria De Filippi. Mentre si annuncia una novità clamorosa per il trono classico, Aldo Farella ripensa alle ultime dichiarazioni di Gemma Galgani. La dama torinese, intervistata dal settimanale ufficiale del programma, ha rivelato di essersi sentita sfruttata dal cavaliere, che l’avrebbe avvicinata per ricevere maggiore visibilità. Aldo ha deciso di rompere il silenzio e replicare alle accuse, ammettendo:

“Sinceramente mi hanno sorpreso e un po’ amareggiato le dichiarazioni di Gemma. Pensavo e speravo che i rapporti tra noi potessero, anche un giorno, riprendere a livello amichevole. Mi spiace che abbia interpretato così tutto quello che è successo […] Per quanto riguarda la visibilità, se la frecciatina era diretta a me ricordo che è stata Gemma a chiedere il mio numero e non viceversa: quindi, se avessi voluto visibilità, glielo avrei chiesto io. Inoltre, data la mia età e il mio stile di vita, con la visibilità non ci faccio davvero nulla […] Se davvero avessi avuto un secondo fine avrei continuato a vederla e sentirla anche durante l’estate”.

Lo sfogo di Aldo è continuato, e il cavaliere ha messo in chiaro di essersi allontanato dalla Galgani per mancanza di trasporto, ricevendo invece un colpo basso dalla dama. “A causa di Gemma è finita la mia frequentazione con Isabella, che magari si sarebbe potuta trasformare in una bella amicizia […] Sono stato penalizzato dai comportamenti di Gemma, che ho percepito a volte come puerili, quindi ho preferito […] Vorrei dirle che, anche se sono colpito dalle sue parole, continuo a provare una forte simpatia nei suoi confronti. Se lo vorrà io sono sempre a disposizione per un chiarimento, anche privato. Gemma potrà sempre ritenermi un amico”, ha concluso il Farella. Qualcosa, tuttavia, ci dice che l'ascia di guerra non sarà così facile da seppellire!

