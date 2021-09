Uomini e Donne, al via oggi su Canale 5 la nuova stagione

Gossip TV

Le anticipazioni della prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne.

Al via oggi, lunedì 13 settembre su Canale 5, la nuova stagione di Uomini e Donne. Anche quest’anno, all’interno della stessa puntata, Maria De Filippi darà spazio sia ai protagonisti del trono classico che del trono over.

Uomini e Donne torna in onda oggi su Canale 5

È tutto pronto per la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne che andrà in onda oggi, lunedì 13 settembre, su Canale 5. Quattro i tronisti che proveranno a trovare sul trono l'amore della loro vita. La prima novità riguarda Andrea Nicole, la prima tronista trans della storia del programma. Insieme a lei ci saranno Roberta, Matteo e Joele.

Tanti e attesi ritorni nel parterre del trono over di Uomini e Donne. Ritroveremo Gemma Galgani, che confesserà di essere nuovamente ricorsa alla chirurgia estetica, Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone, che sembrano essere in crisi, Armando Incarnato e Ida Platano, che pare essersi già interessata ad un cavaliere di nome Marcello.

Grandi assenti in studio Riccardo Guarnieri, Roberta Di Padua e Valentina Autiero. Per quanto riguarda invece i protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island, che ogni anno sono ospiti del dating show di Maria De Filippi, non si sa ancora nulla. L'appuntamento è per oggi, lunedì 13 settembre, alle 14.45 su Canale 5.

