Uomini e Donne, "Accanimento inutile": Maria De Filippi fa piangere Gemma Galgani

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Maria De Filippi volta le spalle a Gemma Galgani dopo le segnalazioni su Maurizio Guerci.

Gemma Galgani è certa che Maurizio Guerci stia nascondendo la verità, che abbia un’amante fuori dallo studio di Uomini e Donne e che l’abbia presa in giro solamente per avere un po’ di popolarità. La dama del Trono Over porta nuove segnalazioni sul conto del cavaliere, ma Maria De Filippi interrompe l’interrogatorio ricordando alla Galgani che la loro conoscenza si è conclusa a prescindere da tutto. Sconvolta dalla verità, Gemma scoppia in lacrime al centro dello studio.

Uomini e Donne, Gemma Galgani porta nuove Segnalazioni contro Maurizio Guerci

Non si dà pace Gemma Galgani. La dama più famosa del Trono Over aveva puntato tutto sulla relazione con Maurizio Guerci che, invece, si ha chiuso il rapporto in fretta e furia senza dare troppe spiegazioni. Dal momento che la rottura è avvenuta dopo che la torinese ha scoperto che il cavaliere aveva trascorso un’intera giornata con una misteriosa donna, che secondo la sua versione è un’amica che aveva bisogno di aiuto per problemi familiari piuttosto gravi, la Galgani è certa che Maurizio abbia un’amante.

Dopo la segnalazione di Armando Incarnato, il sospetto di Gemma si concretizza. La dama ha ricevuto un’ulteriore segnalazione da una compaesana del Guerci ed entra nello studio di Uomini e Donne in cerca di risposte. Come previsto, Maurizio ha negato tutto e chiede prove concrete di questa relazione segreta che la torinese millanta.

Uomini e Donne, Maria De Filippi volta le spalle a Gemma Galgani?

Per placare gli animi, Maria De Filippi prende la parola e cerca di far ragionare Gemma. La presentatrice, con molto tatto, fa capire alla dama che a prescindere da ciò che lei sospetta, Maurizio ha chiuso la conoscenza e non vuole riaprirla, dunque non sarà questo accanimento ad impedire a Gemma di soffrire per la fine di questa storia d’amore. Colpita dalla realtà espressa dalle parole della De Filippi, Gemma si commuove e scoppia in lacrime al centro dello studio.

Forse, ipotizza la dama, voler scoprire la verità è un modo per non soffrire l’abbandono improvviso che è stata costretta a subire. La De Filippi consola la dama, chiedendole di parlare dei nuovi cavalieri che sta conoscendo - e che si chiamano entrambi Maurizio! - dal momento che uno di loro le ha inviato una poesia piuttosto carnale. Secondo la Galgani, Maurizio P. sarebbe stato influenzato dalle parole di Tina Cipollari, che la descrive come una donna vezzosa e una predatrice.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.