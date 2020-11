Uomini e Donne, "Abbiamo fatto l'amore": Nicola Vivarelli sbugiarda Veronica e lascia il programma

Gossip TV

Nicola Vivarelli annuncia nello studio di Uomini e Donne di dover partire per lavoro, lasciando il programma di Maria De Filippi e rivela un dettaglio intimo della storia con Veronica.

Nicola Vivarelli è costretto a lasciare Uomini e Donne per nuovi impegni lavorativi, che lo porteranno lontano dal’Italia. L’annuncio del cavaliere del Trono Over fa scoppiare in lacrime Angelica, mentre Veronica sembra serena per l’interruzione di questa conoscenza. La reazione della dama fa infuriare lo studio e Sirius non riesce a nascondere la delusione.

Uomini e Donne, Nicola Vivarelli vuota il sacco su Veronica poi abbandona

Nicola Vivarelli ha preso una decisione molto importante per il suo futuro e segue il suo sogno, lasciando l’Italia. Il giovane cavaliere di Uomini e Donne ha colpito il pubblico di Canale5, quando si è presentato in studio per corteggiare Gemma Galgani nonostante la notevole differenza d’età. Conclusa la sua conoscenza con la torinese, non senza qualche polemica, Nicola ha iniziato a frequentare Veronica. La dama ha espresso molti dubbi sulla sincerità del Vivarelli, che ha ballato con Gemma sancendo una tregua con la sua ex fiamma. Nella Puntata di oggi, Nicola ha annunciato che avrebbe lasciato il Trono Over per motivi legati al suo lavoro di ufficiale della Marina. Tutti si sono dimostrati particolarmente dispiaciuti per la scelta del cavaliere, in particolare Angelica che è scoppiata in lacrime fuggendo in fretta e furia dallo studio. Maria De Filippi ha chiesto spiegazioni a proposito della reazione della dama, insinuando che tra lei e Nicola ci fosse stato qualcosa di importante. Il Vivarelli ha negato fermamente, ribadendo comunque di avere interesse per Angelica, mentre Gianni Sperti si è meravigliato per il commento di Veronica.

Veronica al centro delle Polemiche a Uomini e Donne

La dama ha ammesso di non voler aspettare mesi prima del suo ritorno in Italia, dal momento che vuole un uomo che sia presente quotidianamente. Veronica è stata attaccata da tutti, in particolare da Armando Incarnato che l’ha accusata di essere falsa e di voler rimanere a Uomini e Donne, piuttosto che rinunciare alle telecamere per l’uomo per cui dice di avere interesse. Tina Cipollari ha rincarato la dose, accusando Veronica di essere superficiale perché ha continuato a farsi corteggiare nonostante sapesse di voler chiudere con Nicola. Il cavaliere sembra essere rimasto molto deluso dalla scelta della dama, dal momento che fino alla sera precedente i due si sono scambiati gesti romantici e passionali. Provocato dalle domande di Armando, il Vivarelli non è riuscito a nascondere la verità sul suo rapporto con Veronica e ammette di aver fatto l'amore con lei. In studio esplode il caos e la dama è costretta a difendersi, negando tutto, sebbene nessuno sembra volerle credere.

