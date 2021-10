Uomini Donne, Gabrio Landi: ''Ciprian? Non mi sembra autentico''

Gossip TV

Gabrio Landi, corteggiatore di Andrea Nicole, commenta il percorso a Uomini e Donne e lancia una frecciatina al rivale Ciprian.

Gabrio Landi è uno dei nuovi corteggiatori di Andrea Nicole e sembra aver già instaurato un bel rapporto con la tronista. Dopo la prima esterna a Uomini e Donne, Gabrio ha le idee chiare sul percorso che vuole fare nel dating show di Maria De Filippi e sul rivale Ciprian.

Uomini e Donne, parla Gabrio Landi: ''Ecco cosa mi piace di Andrea Nicole''

Il “gigante buono” così definito nello studio di Uomini e Donne, sta conquistando il pubblico del dating show di Canale5. Parliamo di Gabrio Landi, che ha raccontato la sua difficile infanzia lasciando un segno nel cuore della tronista Andrea Nicole. Il corteggiatore ha raccontato al magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi perché ha deciso di fare queste rivelazioni già durante la prima esterna con la tronista. “È stata la cosa più difficile che abbia mai fatto. Non sono solito parlare della mia vita privata, soprattuto della mia infanzia. Le persone che conoscono la mia storia le conto sulle dita di una mano, perché non mi piace condividere quello che ho vissuto. Hanno sempre pensato tutti che fossi il figlio di due romagnoli, totalmente italiano, e non so come reagiranno ora che saranno anche un’altra verità […] Ho paura di provare qualcosa e di non essere ricambiato, di nutrire delle gelosie o di potermi arrabbiare per qualcosa che vedrò. Non vorrei più provare certe sensazioni, perché in passato ho sofferto e mi ha distrutto, ma so di dover dimostrare di aver coraggio, perché è quello che richiede il contesto”, ha raccontato Gabrio.

Il corteggiatore ha vissuto una storia d’amore travagliata ed è un padre amorevole per suo figlio, ma sente che gli manca ancora qualcosa per essere completo. Andrea Nicole potrebbe essere la donna giusta per lui? "Ho posato subito lo sguardo su Andrea Nicole. Ho cercato di mettermi nei suoi panni per capire cosa avesse provato e l’idea che non possa aver vissuto una bella adolescenza mi ha rattristato. Mi sono concentrato più sul suo lato emotivo ed è nato in me una sorta di senso di protezione verso di lei. Mi piace il modo in cui pronuncia il mio nome (ride ndr.), la sua pacatezza, come risponde, il suo non essere mai arrogante né volgare […] Si vede che è una persona che cerca davvero l’amore. Vuole essere amata, amare e avere una famiglia, una persona al fianco che la difenda. Se dovessimo costruire qualcosa di importante diventare il suo scudo e la sua spada, mi farei carico delle sue paure e le alleggerirei”, queste le parole del Landi.

Infine, parlando del rivale Ciprian, Gabrio ha dichiarato: “Mi sembra molto mano autentico di Alessandro, almeno per quello che vedo in studio. Spero solo che Nicole alla fine non ci resti male”. Sarà lui la scelta di Andrea Nicole?

