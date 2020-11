Uno Mattina condotto da casa, rischio Covid per Monica Giandotti

Gossip TV

La conduttrice Monica Guidotti ha avuto un contatto con un positivo e stamattina ha sorpreso i telespettatori di Uno Mattina conducendo via Skype da casa, mentre Marco Frittella era in studio a gestire soprattutto gli ospiti presenti.

Non è una grande novità, in quesi mesi di pandemia, che ci siano programmi o frequenti collegamenti da casa, via zoom o Skype. Sicuramente, però, ha sorpreso in parecchi vedere Monica Giandotti condurre, stamattina, Uno Mattina da casa sua, con tanto di consueto sfondo di libri e divano. Insieme a lei, Marco Frittella, presente però in studio a Saxa Rubra, impegnato soprattutto a gestire la presenza degli ospiti.

Il motivo è presto detto: la Giandotti è in attesa del responso, auspicabilmente negativo, a un tampone, resosi necessario per aver avuto un contatto con una persona positiva al coronavirus.

Un collegamento da casa che si spera possa, quindi, concludersi presto, per poter festeggiare la negatività con un ritorno negli studi, quantomeno per condurre con un audio all’altezza dello storico contenitore di Rai1 della prima mattina.