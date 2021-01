Una Vita: Carriera, Vita Privata e Curiosità su Inma Pérez-Quirós, l'attrice che interpreta Fabiana

Gossip TV

Fabiana di Una vita è interpretata da Inma Pérez-Quirós, ma chi è l'attrice e quale carriera ha avuto prima della soap? Scopriamolo insieme.

Chi segue la soap Una vita la conosce come la domestica Fabiana, un personaggio che interpreta sin dal 2015 e da ormai oltre 500 puntate: ma chi è Inma Pérez Quirós e quale carriera ha avuto prima di diventare uno dei volti principali della soap opera di Aurora Guerra? Quanti anni ha, che formazione ha? Scopriamolo insieme.

Inma Pérez Quirós, dov'è nata e quale carriera ha avuto l'interprete di Fabiana in Una vita

Inma Pérez Quirós, detta scherzosamente "La Bruja" ("La Strega") sul sito della Marbella Film Academy, è nata nel 1962 ed è originaria di San Pedro Alcántara, nella provincia di Málaga. Il suo curriculum copre tutti i possibili settori della recitazione: dal monologo alla televisione (è apparsa anche in 25 episodi di Padre Medina dal 2009 al 2010), dal teatro per bambini al flamenco. Giocando su quest'ultimo ha allestito per esempio lo spettacolo Dando el Cante, combinazione di teatro e flamenco da lei messa in scena al Teatro la Fundición di Siviglia: a suo dire si può definire un "monologo surrealista per chitarra e voce". Ha anche cofondato una sua compagnia, Teatro de la Colonia, portando sul palcoscenico la sua opera "L'ultimo leccalecca". Al cinema è apparsa nella Carmen (2003) di Vicente Aranda, La mula (2013) di Michael Radford e altre produzioni che non hanno varcato la soglia della Spagna.

Con chi vive Inma? Non siamo riusciti a ricostruire l'identità del suo uomo, però appare ogni tanto nelle sue foto su Instagram: ve lo mostriamo qui in basso.





Fabiana, cosa ha fatto questo personaggio interpretato da Inma Pérez Quirós in Una vita

Donna Fabiana Aguado caratterizza la soap Una vita (in originale Acacias 38) sin dalle prime puntate, quindi da circa sei anni. È stato un personaggio fondamentale, perché questa domestica era la madre biologica di Anita, che ha spacciato come la Cayetana erede dei Sotelo-Ruz, sicura che l'originale fosse morta in un incendio. Regina del sotterfugio, è sempre stata al fianco della figlia cui ha garantito in questo modo una sicurezza economica che non avrebbe mai potuto darle, fino alla morte della ragazza, dopo la quale, tra parecchie alterne vicende, ha aperto una pensione con Servante dal nome "Buena Noche". Al momento in cui scriviamo, Inma Pérez Quirós ha interpretato Fabiana per ben 534 episodi! Qui in basso la vediamo con la collega Amparo Fernández, interprete di Susana de Séler.