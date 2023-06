Un Posto al Sole Anticipazioni: Eduardo Sabbiese deciso a conquistare Clara

Gossip TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che nelle prossime puntate assisteremo alla corte di Eduardo Sabbiese verso Clara. Riuscirà a conquistarla?Scopriamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai3!

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole vedremo l'evolversi del rapporto tra Eduardo e Clara! Le Anticipazioni, infatti, ci rivelano che il Sabbiese proverà con ogni mezzo a conquistare l'ex compagna di Alberto Palladini!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Clara vivrà sentimenti contrastanti per Alberto!

Nonostante tra loro sia tutto finito, Clara non è del tutto immune ad Alberto e, durante un incontro di lavoro, il Palladini tornerà all'attacco con la madre di suo figlio Federico, sperando di riconquistarla. Pur essendo ancora ferita per aver scoperto del suo tradimento, Clara non potrà negare di avere ancora dei sentimenti contrastanti per l'avvocato e si sentirà estremamente confusa a riguardo. Ma, ci svelano le Anticipazioni, la donna vorrà comunque andare avanti con la sua decisione di non tornare con il Palladini e cercherà un lavoro per dimostrare la sua indipendenza e potersi occupare del suo bambino.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Alberto ci riprova con Diana!

Purtroppo, il lupo perde il pelo ma non il vizio e nelle prossime puntate della Soap di Rai3, vedremo che il Palladini non resterà con le mani in mano e di fronte all'incertezza di Clara, invece di dimostrarle il suo amore, non perderà l'occasione di dimostrare la sua inaffidabilità. Infatti, vedremo che tornerà sulla scena anche Diana, l'architetta con cui Alberto ha tradito Clara e l'avvocato non riuscirà a resistere al suo fascino. Infatti, sembra proprio che, in occasione di una riunione di lavoro, i due si ritroveranno insieme e Alberto non perderà tempo, ma inizierà a flirtare subito con la bella architetta. Ma, così facendo, perderà ancora più terreno con Clara.

Trame e Anticipazioni di Un Posto al Sole: Eduardo si fa avanti con Clara

Invaghitosi di Clara, Eduardo Sabbiese approfitterà della confusione sentimentale della ragazza per farsi avanti: le Anticipazioni ci dicono che il Sabbiese non ha intenzione di mollare la presa sulla dolce amica di Rosa e, anche se è consapevole che Clara possa ancora provare qualcosa nei confronti dell'ex compagno, deciderà che è giunto il momento di dimostrarle che, al contrario di Alberto, lui saprebbe bene come prendersi cura di lei e di suo figlio. Ma Clara come reagirà? Riuscirà a dimenticare Alberto una volta per tutte? E sarà con Eduardo che ritroverà l'amore?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.