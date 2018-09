Ufficiale: Asia Argento è fuori da X Factor

Asia Argento è ufficialmente fuori da X Factor, il noto talent show condotto da Alessandro Cattelan e in onda dal prossimo giovedì 6 settembre 2018 in prima serata su Sky Uno. L'annuncio è arrivato poche ore fa durante la conferenza stampa di presentazione della dodicesima edizione del programma. La decisione di escludere definitivamente l'attrice dal cast viene presa a seguito delle accuse di violenza sessuale mosse da Jimmy Bennett nei suoi confronti.

Dopo tanti rumours, oggi è arrivata l'ufficialità: Sky e Fremantle hanno rotto la collaborazione con Asia. A darne notizia Nils Hartmann, direttore delle produzioni originali Sky:

Manca un giudice. Qualcosa è stato detto. Abbiamo deciso, in accordo con Asia, di non farla partecipare al LIVE, per tutelare i ragazzi e la gara, perché il caso nato avrebbe falsato la gara. La nostra priorità è quella di fare una competizione per i cantanti. Il quarto giudice sarà annunciato più avanti. Manderemo in onda le audizioni così come sono, con lei

Non sono mancati i commenti da parte dei giudici sullo scandalo che ha travolto la figlia di Dario Argento. Manuel Agnelli, in particolare, si è mostrato dispiaciuto e amareggiato per quanto accaduto:

Sono addolorato perché sono amico suo. Sono convinto che Asia sia facile da attaccare, sia fragile e abbia degli scheletri nell’armadio. La situazione è arrivata a vertici pericolosi perché New York Times non è un tribunale e non si possono fare processi così. Asia ai casting ha fatto molto bene e alla giuria faceva bene. Sarebbe stato interessante avere lei al tavolo ai live, perché avrei potuto fare un discorso musicale diverso, perché lei è più affine a me. E’ stata una distorsione creata dall’informazione. Per me è stato uno schifo. Io sono convinto che Asia non sia colpevole. Per la legge italiana, tra l’altro, non avrebbe fatto nulla di male

Al contrario, Fedez ha dichiarato:

Sono d'accordo con la scelta su Asia ma spero che il quarto giudice sia scelto per aiutare i ragazzi e non per fare mero spettacolo. Inevitabilmente, per il clima che si è creato, la trasmissione avrà una eco molto forte. Sarà inevitabile che si cerchi di compensare con delle novità, ma non sempre le novità sono buone