Tu sì que vales, Sabrina Ferilli sbotta contro una concorrente!

Le registrazioni di Tu si que vales sono appena partite e dalle anticipazioni sappiamo che Sabrina Ferilli avrà una lite con una concorrente. Vediamo insieme cosa è successo!

Al via le registrazioni della nuova stagione di Tu si que vales, lo show di Canale5 che vede i concorrenti esibirsi con i loro insoliti talenti per convincere i giudici del programma a dare il loro benestare a farli proseguire. Nella nuova edizione riconfermati Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Maria De Filippi e Sabrina Ferilli nella giuria del programma. Via Mammuccari - sostituito da Luciana Littizzetto - e Belen Rodriguez e in particolare per quest'ultima si è vociferato che sarebbe stata sostituita da Giulia Stabile, come conduttrice della trasmissione.

Tu si que vales, Sabrina Ferilli si scaglia contro una concorrente!

Secondo quanto riporta Superguidatv, nelle nuove puntate del programma assisteremo a una lite tra Sabrina Ferilli e una delle concorrenti! In studio è, infatti, sbarcato prima un concorrente terrapiattista, no vax e negazionista in generale. Un individuo con cui i giurati hanno avuto un duro scambio di opinioni, fino a chiedere la cacciata dallo studio.

Poi, un'altra concorrente ha fatto perdere le staffe all'attrice romana, ma, in questo caso, si è trattato di una lite orchestrata: infatti, la concorrente era un'attrice, ingaggiata per interpretare una finta partecipante ai provini. Ovviamente, dietro lo scherzo, c'era lo zampino di Maria De Filippi, storica amica della Ferilli. Ma cosa ha fatto infuriare l'attrice?

A quanto pare, la finta concorrente ha iniziato a spiegare le varie posizioni del kamasutra, rivolgendosi in particolare alla Ferilli e invitandola a prendere appunti e "mettere poi in pratica ciò che imparava". Dopo diverse frecciatine, tuttavia, Sabrina Ferilli è esplosa e si è scagliata verbalmente contro la concorrente, ignorando che si trattasse di uno scherzo della sua collega e amica.