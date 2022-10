Tu si que vales, Maria De Filippi stronca Teo Mammuccari

Gossip TV

A quanto pare, nella scorsa puntata di Tu si que vales sono volate battutine taglienti tra Maria De Filippi e Teo Mammuccari. Ecco cosa è successo.

Siamo abituati a vederla sempre calma e paziente, mentre dispensa saggezza e consigli pratici, conducendo alcuni dei programmi pomeridiani più seguiti su Canale 5: ovviamente, ci riferiamo a Maria De Filippi, la quale oltre a condurre Amici e Uomini e Donne, è anche tra i giudici di Tu si que vales.

Nella puntata di sabato, il suo proverbiale aplomb si è però incrinato a causa di alcune frecciatine con un collega: Teo Mammuccari.

Maria De Filippi stronca Teo Mammuccari a Tu si que vales: era solo una battuta?

Dopo l'esibizione del duo di acrobati spagnoli, gli Arte Algo, il pubblico si è mostrato entusiasta, così come tre dei quattro giudici ha subito espresso parere favorevole.

L'unico che non ha dato l'immediato ok per la finale è stato proprio Mammuccari, il quale ha scherzosamente provato a giudicare la prova, imbastendo un elaborato discorso infarcito di termini tecnici. Le sue parole hanno generato molta confusione nel duo spagnolo ed è toccato a Maria De Filippi intervenire:

"Ragazzi, mi preme dirvi che quando parla così scherza"

Ma Mammuccari non si è fermato qui e ha tentato di emulare le acrobazie degli Arte Algo, fallendo miseramente e solo alla fine ha pronunciato il tanto sospirato "sì" che ha permesso agli acrobati di accedere alla finale.

Maria De Filippi non si è però trattenuta e ha commentato l'atteggiamento del collega:

"Gli italiani non sono tutti così, lui è un caso particolare io e Gerry ce ne è occupiamo da anni"

Quando anche Gerry Scotti le ha dato ragione, la conduttrice ha concluso:

"Sarà lunga, ma ce la faremo"

Secondo alcuni, in realtà, dietro queste battute e frecciatine si nasconderebbe una lieve antipatia da parte della conduttrice per Mammuccari. Decisamente, quella di sabato è stata una puntata all'insegna delle sorprese per Tu si que vales, soprattutto, se a queste frecciatine aggiungiamo il giallo della presenza di Tina Cipollari nel programma.