Tu si que vales, Giulia Stabile nel cast al posto di Belen Rodriguez? (FOTO)

Al via le registrazioni della nuova edizione di Tu si que vales, grande assente la bella Belen Rodriguez.

Sono ufficialmente iniziate le registrazioni della nuova edizione di Tu si que vales, lo show serale di Maria De Filippi che tornerà in onda su Canale 5 il prossimo autunno. Tra le novità , l'assenza di Belen Rodriguez, almeno per le prima puntate, e la presenza di Giulia Stabile, la ballerina vincitrice della ventesima edizione di Amici.

Tu si que vales riprende le registrazioni, Giulia Stabile al posto di Belen Rodriguez?

L'ottava edizione di Tu sì que vales, almeno per le prime registrazioni, dovrà rinunciare alla presenza di Belen. La bella showgirl argentina, che lo scorso 12 luglio ha dato alla luce Luna Marì, tornerà a far parte della squadra più avanti. Confermata la conduzione di Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni e la formazione della giuria, con Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari, insieme a Sabrina Ferilli.

In attesa di rivedere la Rodriguez al timone di Tu si que vales, il programma potrà contare su una presenza molto speciale. Stiamo parlando della ballerina Giulia che, nelle ultime ore, ha pubblicato dei video e delle foto nel backstage dei studi Mediaset di Roma. Non è ancora chiaro il suo ruolo, ma sappiamo che la fidanzata di Sangiovanni si è esibita sul palco con alcuni concorrenti dello show.

Non solo. La Stabile è apparsa in alcuni video e scatti di Rudy Zerbi mentre scherza e si diverte con Alessio Sakara. "Disponibili per traslochi, cantine e solai da svuotare. Ai primi 500 commenti servizio a domicilio gratuito!" ha scritto il professore di Amici sotto una foto in cui solleva la ballerina insieme a Sakara.