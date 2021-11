Tommaso Zorzi lascia Mediaset poi svela il concorrente preferito del Grande Fratello Vip

Gossip TV

Tommaso Zorzi parla della sua avventura televisiva in casa Mediaset e rivela il concorrente preferito del Grande Fratello Vip.

Vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip e rivelazione del piccolo schermo, Tommaso Zorzi ha deciso di rifiutare una grande opportunità offerta da Mediaset, e non per i bassi ascolti raccolti, come si è vociferato negli ultimi mesi. L’influencer ha raccontato i suoi progetti futuri, svelando anche il concorrente preferito di questa stagione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi tifa per Manuel Bortuzzo

Tommaso Zorzi è stato la rivelazione della quinta edizione del Grande Fratello Vip con la sua presenza scenica totalizzante, un percorso onesto e ricco di colpi di scena, e l’ironia spiccata che i fan hanno apprezzato al punto di eleggerlo vincitore del programma, condotto da Alfonso Signorini. Dopo l’addio a Cinecittà, Zorzi è diventato opinionista de L’Isola dei Famosi e ha condotto un suo programma spin-off, Il Punto Z. Ecco cosa ha raccontato Tommaso a Chi, parlando del grande successo ottenuto dopo il Gf Vip e delle sensazioni provate dopo aver lasciato la Casa che l’ha ospitato per lunghi mesi.

“So solo che avevo programmato una lunga vacanza dopo esser stato chiuso tra lockdown e GfVip più di un anno. Invece mi sono trovato a vedere la gente in spiaggia, in Honduras, e io in studio. […] La verità è la seguente: io all’inizio volevo davvero staccare. Mediaset, che ringrazio, mi ha offerto più opportunità per crescere: un programma on demand, una striscia quotidiana su Italia 1 e la presenza fissa al Maurizio Costanzo Show. Non sapevo più riconoscere il giorno dalla notte. Mi sentivo una rock star del piccolo schermo - ha ammesso Zorzi parlando anche delle critiche per i bassi ascolti registrati - Sono stato io a voler interrompere non solo la striscia quotidiana, ma tutto e forse me ne pento […] Detesto ridurre un programma in base solo allo share. Mediaset, che non smetterò mai di ringraziare e considero casa, mi ha offerto un programma da condurre in prima serata su Italia 1. E non parlo di una singola puntata, sia chiaro. Parlo di un progetto a lunga durata. Ma alla fine non me la sono sentita”.

Insomma, Tommaso ha detto momentaneamente addio a Mediaset per intraprendere un progetto a cui è molto legato, e nel quale crede con tutto sé stesso, ovvero Drag Race Italia su Discovery. L’ex gieffino ha ammesso di tifare per Manuel Bortuzzo, con il quale avrebbe voluto condividere l’esperienza al Gf Vip, e di non essere in contatto con molti colleghi del reality. “Non ho perso di vista Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci e Andrea Zelletta. Con gli altri non è che ci siano cattivi rapporti, non ce ne sono proprio”, ha chiosato Zorzi.

