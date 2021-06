Tommaso Zorzi geloso di Can Yaman e Tommaso Stanzani: ecco cosa sta succedendo

Gossip TV

Tommaso Zorzi geloso dei likes che Tommaso Stanzani mette a Can Yaman su Instagram.

Can Yaman è il sex symbol del momento. Grazie al suo fisico statuario, ai suoi lineamenti esotici e alla sua generosità con i fan, il divo turco di Mr Wrong ha conquistato l’Italia e sembra avere anche un fan d’eccezione. Stiamo parlando di Tommaso Stanzani, ex ballerino della ventesima edizione di Amici, e fidanzato di Tommaso Zorzi. È proprio l’opinionista de L’Isola dei Famosi a rivelare su Instagram la passione del ballerino per il fidanzato di Diletta Leotta, in un modo decisamente irriverente.

Tommaso Stanzani cotto di Can Yaman: Tommaso Zorzi geloso!

Da quando Daydreamer ha debuttato in Italia, Can Yaman è diventato il sex symbol per eccellenza. Il divo turco è finito al centro delle polemiche per la sua relazione con Diletta Leotta, dopo le segnalazioni di alcuni fan. A dispetto delle previsioni, i due resistono al gossip e sembrano più innamorati che mai, tanto da condividere insieme magici momenti all’Olimpico durante Turchia - Italia. Lo Yaman si prepara a impersonare Sandokan e, nel frattempo, conosce nuova popolarità grazie a Mr Wrong, che lo vede nei panni del latin lover Ozgur Atasoy alle prese con la relazione complicata con la vicina di casa Ezgi Inal.

Il fascino dell’attore turco sembra aver conquistato anche Tommaso Stanzani, ex ballerino della ventesima edizione di Amici. A darne annuncio è Tommaso Zorzi, con il quale il ballerino è impegnato ormai da diverse settimane, che stanco dei continui like che Stanzani regala allo Yaman ha pubblicato una Ig Stories decisamente eloquente.

