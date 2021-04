Tommaso Zorzi fa una confessione su Giulia De Lellis: “All’inizio le andavo contro, poi…”

Gossip TV

Ospite del Maurizio Costanzo Show, Tommaso Zorzi svela cosa pensa del successo di Giulia De Lellis.

Ospite del salotto del Maurizio Costanzo Show, Tommaso Zorzi ha avuto un confronto con Giulia De Lellis, una delle influencer più famose e amate della Penisola. Il vincitore del Grande Fratello Vip, nonché opinionista della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, ha sorpreso tutti riservando parole molto positive alla De Lellis. Ecco cosa ha detto Tommaso e la reazione della romana.

Tommaso Zorzi vuota il sacco su Giulia De Lellis al Maurizio Costanzo Show

Maurizio Costanzo ha fatto una proposta a Tommaso Zorzi, visti i consensi che l’opinionista de L’Isola dei Famosi , e gli ha offerto di essere uno dei suoi ospiti fissi al Maurizio Costanzo Show. Nel corso dell’ultima puntata di uno dei programmi più longevi della storia della televisione italiana, si è parlato del tema ‘influencer’. Un tema sempre più dibattuto tra chi ha fatto di questa novità una vera e propria professione e che, invece, non riesce ad apprezzare l’impegno e le strategie di marketing ritenute in certi casi lesive per i followers.

Ospiti dello show, Giulia De Lellis e Beatrice Valli che si sono fatte conoscere dal pubblico grazie a Uomini e Donne, per diventare poi influencer lanciatissime su Instagram. Tommaso ha speso belle parole per entrambe, che ha ammesso di seguire con grande piacere, per poi rivolgersi alla De Lellis. “La seguo da un po’ di anni. Credo che lei sia la versione italiana del sogno americano. Una ragazza rimasta molto con i piedi per terra. Lei sa che all’inizio le andavo un po’ contro perché non riuscivo a capire il fenomeno. Parla ai suoi follower come parla con me al telefono e credo che questo sia il suo successo. È a tutti gli effetti un’imprenditrice pur essendo rimasta una ragazzina”, ha commentato il vincitore del Grande Fratello Vip.

Giulia, grata per le parole del milanese, ha confermato di sentire l’affetto del pubblico anche grazie al fatto di essere rimasta una persona umile. Mentre Tommaso posta su Instagram una foto in compagnia della romana, l'ex corteggiatrice annuncia di essere molto felice per il suo primo film Genitori Vs Influencer, dove sarà una delle protagoniste della pellicola.