Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani paparazzati da 'Chi' la foto del bacio

L’influencer milanese e l’ex ballerino di Amici 20 insieme in vacanza, fotografati in tenere effusioni dal settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Estate al bacio per una delle coppie più seguite dello showbiz made in Italy, quella formata dall'influncer milanese, vincitore del Grande Fratello Vip 5 Tommaso Zorzi e l'ex allievo di Amici, il ballerino Tommaso Stanzani. Nel nuovo numero di Chi Magazine in edicola da oggi, il settimanale ha paparazzato la coppia in dolci effusioni.

Il magazine, diretto da Alfonso Signorini ha svelato anche come si sono conosciuti i due omonimi:

"Tommaso Zorzi secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, avrebbe incontrato Maria De Filippi per un caffè dopo il Grande Fratello Vip e la sorpresa ricevuta durante un prime time del reality show. La conduttrice avrebbe portato l’influencer a vedere la nuova scenografia di Amici in quel periodo in costruzione. In quel preciso momento Tommaso Stanzani stava facendo le prove con il resto degli allievi e sarebbe scattato il colpo di fulmine tra i due dopo i commenti social."

"Successivamente, così come si legge, sarebbero arrivati i messaggi privati su Instagram e il primo appuntamento fino all’ufficializzazione in radio da Maurizio Costanzo. Proprio Zorzi, in quella occasione, ha svelato di trovarsi in Puglia insieme al fidanzato e di essere molto felice."

Di recente, l'influencer milanese ha ufficializzato la storia con il ballerino: "Impariamo a stare uno accanto all’altro. Dove ci porterà questa cosa non lo sappiamo, però come dice Orietta Berti ‘Fin che la barca va lasciala andare", e, ospite del programma radiofonico Facciamo finta che... condotto da Maurizio Costanzo, ha dichiarato: "Sì, sono fidanzato".

