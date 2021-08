Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani: la reazione della famiglia alla storia d’amore

Gossip TV

Cosa ne pensano la madre e la sorella di Tommaso Zorzi della sua storia d’amore con Tommaso Stanzani?

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani. L’influencer milanese ha deciso di trascorrere parte delle sue vacanze estive con il neo-fidanzato, la madre Armanda e l’adorata sorella Giaia. Ma cosa pensa la famiglia Zorzi del nuovo fidanzato del vincitore del Grande Fratello Vip?

La famiglia Zorzi adora Tommaso Stanzani!

Se inizialmente Tommaso Zorzi ha fatto di tutto per tenere segreto il suo flirt con Tommaso Stanzani, dimostrandosi indispettito davanti alle paparazzate di alcune riviste scandalistiche, ora l’influencer milanese è sicuro dei propri sentimenti e vuole dire al mondo intero che il bel ballerino è tutto suo. Zorzi ha ammesso e dimostrato più volte di essere estremamente geloso del fidanzato Tommaso, che vive con ironia il carattere possessivo della sua dolce metà. Zorzi ha accompagnato Tommaso a tutti gli eventi lavorativi più rilevanti, tifando per lui senza remore, e organizzando anche una bellissima festa in onore di Stanzani in una meravigliosa ambientazione bucolica, alla presenza di amici e volti noti dello spettacolo.

Insomma, Zorzi e Stanzani sono sempre più innamorati e stanno trascorrendo insieme anche le vacanze estive, che permetteranno ad entrambi di ricaricarsi dopo una stagione televisiva decisamente intensa. La coppia ha raggiunto Bormio, dove Stanzani ha trascorso del tempo con la cognata Gaia Zorzi e la madre del suo fidanzato, Armanda. Cosa pensano le due donne del cuore di Zorzi del ballerino? Dalle Ig Stories e della foto postate su Instagram sembra che tra i quattro si sia immediatamente instaurata una bellissima armonia, e che la suocera abbia accettato senza battere ciglia il bel bolognese. Del resto Stanzani, anche durante la sua permanenza ad Amici, ha sempre dimostrato di essere un ragazzo educato, gentile e molto simpatico. Come non adorarlo?