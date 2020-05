Tomaso Trussardi, marito di Michelle Hunziker: "Michelle minacciata di morte"

Gossip TV

La showgirl sotto accusa per il servizio su Giovanna Botteri, interviene il noto imprenditore marito della Hunziker.

Non accennano a placarsi le polemiche in seguito al servizio di Striscia La Notizia su Giovanna Botteri. Ieri è intervenuto anche Tomaso Trussardi, marito di Michelle Hunziker trovaolta da una vera e propria bufera mediatica.

Il marito di Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi: "Michelle minacciata di morte"

"L'entità delle minacce (molte di morte) che ci sono state rivolte ed il bullismo anche femminile è stato esponenzialmente superiore a ciò di cui è stata ingiustamente accusata mia moglie. L'amarezza sta nel constatare che queste accuse nascondo da una stampa il cui ruolo dovrebbe imporre di riportare e spiegare i fatti non fomentare l'odio a distanza. Nella falsa convizione di difendere una donna ne sono state brutalmente ferendo e bullizzando altre non colpevoli. Distanti ma vicini? Io ci credevo", queste la parole del noto imprenditore piemontese su Instagram che ha deciso di difendere la moglie schierandosi in prima linea. Il tg satirico di Striscia la Notizia e i suoi conduttori, sono al centro di roventi polemiche in seguito ad un servizio sulla giornalista Rai Giovanna Boteri, colpevoli di aver attuato il così detto body shaming, ovvero l'atto di deridere una persona per il suo aspetto fisico.

A nulla, almeno per ora, sono servite le spiegazioni della presentatrice e degli stessi autori di Striscia che hanno precisato che nel servizio incrimanto non c'era alcuna intezione di offendere la Botteri.