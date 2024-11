This is me, Silvia Toffanin pronta al debutto in prima serata su Canale 5: "Progetto unico che celebra la storia di Amici"

Gossip TV

Cresce l'attesa per la nuova edizione di This is me, lo show evento dedicato ad Amici. Al timone l'amatissima Silvia Toffanin che, in un'intervista rilasciata al settimanale Chi, ha raccontato tutte le sue emozioni prima del suo grande debutto in prima serata su Canale 5.

This is me debutta in prima serata su Canale 5

Fervono i preparativi per la nuova e attesissima edizione di This is me che, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, debutterà il prossimo 13 novembre 2024 su Canale 5. A svelare qualche anticipazione sullo show ci ha pensato Silvia Toffanin, che nell’ultima nella registrazione dell’ultimo speciale è stata raggiunta a sorpresa dal compagno Pier Silvio Berlusconi. Intervistata da Chi, la conduttrice ha confessato:

This is me è la mia prima volta in prime time su Canale 5, è una bella sfida, prima di tutto con me stessa. Una sfida che ho accolto con gioia perché si tratta di un progetto che celebra la storia di Amici, una realtà unica, che porta la firma di Maria De Filippi. Da oltre vent’anni, Amici è una factory straordinaria nello scenario televisivo italiano. Una scuola, anche di vita, in cui ragazzi con grandi doti artistiche imparano che solo con l’impegno, il lavoro e la determinazione si può arrivare a realizzare un sogno, sviluppare un talento e farne il mestiere della vita.

Nello studio di This is me, la padrona di casa di Verissimo accoglierà i protagonisti che hanno fatto la storia di Amici. Ex allievi della scuola oggi diventati delle vere e proprie star: da Alessandra Amoroso ad Annalisa ed Emma fino a Irama. Non mancheranno anche i ballerini come Giuseppe Giofrè, Elena d’Amario e Giulia Stabile:

Molti di questi ragazzi, è vero, li ho visti crescere, fino a diventare grandi artisti. Ho seguito i loro percorsi e li ho intervistati a Verissimo. Ritrovarli a This is me e ripercorrere insieme le fasi della loro carriera, dall’ingresso ad Amici fino al successo di oggi, mi entusiasma e mi emoziona.

La formula dello show This is me

Silvia Toffanin con This is me è pronta per entrare nel cuore di Amici. La conduttrice sarà infatti al timone di tre serate evento dedicate ai protagonisti del talent show di Maria De Filippi. Come rivelato dal settimanale Chi, la formula dello show è molto semplice: Silvia accoglierà le star in studio, racconterà il loro incredibile percorso, lasciando spazio poi alle emozioni e alle esibizioni. Stando alle anticipazioni, fra gli ospiti della prima puntata ci sarà l'amatissima cantante Emma.