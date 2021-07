Temptation Island, volano schiaffi e insulti tra Manuela e Stefano al falò di confronto (VIDEO)

Gossip TV

Il falò di confronto finale tra Stefano e Manuela è a dir poco infuocato e spiazza i fan di Temptation Island

Si è concluso nel peggiore dei modi il percorso di Manuela Carriero e Stefano Sirena a Temptation Island. La pugliese si è lasciata andare, scambiando un bacio infuocato con Luciano Punzo, per poi affrontare il fidanzato al falò di confronto finale. Stefano ha provocato Manuela, che ha rifilato al compagno un sonoro schiaffo in pieno volto, prima di rinfacciargli tutte le sue sofferenze. Nonostante la mediazione di Filippo Bisciglia, Manuela e Stefano hanno lasciato il programma separati. Ma cosa è successo dopo un mese dalla fine delle riprese?

Temptation Island, al falò di Manuela e Stefano succede di tutto

Manuela Carriero e Stefano Sirena hanno deciso di partecipare a Temptation Island per provare a sistemare la loro relazione, fortemente danneggiata dai ripetuti tradimenti del cestita. Nel villaggio delle fidanzate, Manuela si è avvicinata al tentatore Luciano Punzo, che l’ha corteggiata senza sosta, facendole scoprire il piacere di essere al centro dell’attenzione di un uomo. Stefano, inizialmente per ripicca, ha approfondito l’interesse per la single Federica, che con il passare dei giorni è diventata fondamentale per il suo percorso nel reality show di Canale5. Nella Puntata finale del programma, Luciano è riuscito a strappare a Manuela un bacio intenso e la promessa di viversi lontano dal villaggio, sotto gli occhi increduli di Stefano che ha distrutto il pinnettu per la frustrazione.

Giunti al falò di confronto, Manuela e Stefano si sono affrontati senza esclusione di colpi ma, quando il cestista ha insultato la sua fidanzata accusandola di essere insicura ed elencando gli interventi chirurgici ai quali si è sottoposta, lei non ci ha visto più e lo ha colpito con uno schiaffo in piena faccia. La coppia è stata separata da Filippo Bisciglia, sconvolto da quanto appena accaduto. Il confronto è andato avanti tra lacrime, discussioni e ammissioni ma il finale non poteva che essere uno: Manuela e Stefano escono separati da Temptation Island. Ma cosa è successo un mese dopo?

La Carriero ha ammesso di essersi sentita spaesata dopo l’addio a Stefano, poiché abituata a condividere casa con lui da ben 4 anni. Per fortuna, Luciano ha mantenuto la sua promessa, e continua ad essere molto presente nella vita di Manuela, confessando di sperare che sia lei la donna giusta dopo aver trascorso tre giorni insieme in un labergo di Napoli. Stefano, invece, ha ammesso di essere geloso della nuova conoscenza di Manuela, ma di sperare anche che lei sia felice. Lui, dal canto suo, sta continuando a frequentare la single Federica, la quale si dice decisamente entusiasta della relazione con il Sirena.

