Temptation Island Vip: svelati tutti i nomi dei tentatori e delle tentatrici della nuova edizione

Federica Spano, Cecilia Zagarrigo e Nicolò Brigante nel cast.

Sono ufficialmente iniziate le registrazioni di Temptation Island Vip, il reality delle tentazioni condotto da Alessia Marcuzzi e giunto alla sua seconda edizione. Ma chi saranno i tentatori e le tentatrici che faranno parte della trasmissione e che avranno l'arduo compito di tentare le coppie in gioco?

I tentatori e le tentatrici della seconda edizione di Temptation Island Vip

Manca davvero poco all'inizio di Temptation Island Vip che siamo sicuri ci riserverà grandi colpi di scena. Dopo l'annuncio delle sei coppie ufficiali del programma, i fan ora sono curiosi di conoscere i nomi dei tentatori e delle tentatrici della nuova edizione. Sebbene ancora non siano arrivate le conferme da parte della redazione, i silenzi social di alcuni ex protagonisti di Uomini e Donne lascerebbero presagire proprio ad uno sbarco in Sardegna.

Stiamo parlando di Antonio Moriconi e Fabrizio Baldassare, ex corteggiatori di Teresa Langella e Angela Nasti, che da ormai diversi giorni sono inattivi su Instagram. Non solo. Stando alle ultime indiscrezioni, pare siano volati in Sardegna per prendere parte al docu-reality delle tentazioni anche l’ex tronista siciliano Nicolò Brigante, Federica Francia e Federica Spano, ex corteggiatrici di Andrea Zelletta e Andrea Cerioli. Come rivelato sui social da Amedeo Venza, una delle single pronte a mettersi in gioco è anche Cecilia Zagarrigo, ex pretendente prima di Oscar Branzani e poi di Luca Onestini.

Il portale del Vicolo delle News ha inoltre confermato la partecipazione al programma di altri volti del popolare dating show di Maria De Filippi: Alessandro Catania, Michele Loprieno, ex cavaliere del trono over, David Nenci e Giorgia Caldarulo. Insieme a loro anche i modelli Mattia Bertucco, Valerio Maggiolini, Gianmaria Gerolin e le fotomodelle Zoe Malucci e Darya Lapushka. Direttamente da Miss Italia 2018 è pronta ad arrivare Antonietta Fragasso. E ancora Silvia Tramonte, Gaia Mastrototaro, Marina Vetrova, Michele Mincherini, Riccardo Colucci e Maria Luis Miumo.