Temptation Island Vip, Serena Enardu e Pago si sono lasciati?

Stasera la seconda parte del confronto tra l'ex tronista e il cantante sardo.

Oggi, lunedì 14 ottobre 2019, andrà in onda la sesta e ultima puntata della seconda edizione di Temptation Island Vip. Occhi puntati sulla seconda parte del confronto tra Serena Enardu e Pago, il cui epilogo verrà tramesso nell'appuntamento di questa sera. Ieri, sulla pagina Instagram ufficiale del programma, è stato pubblicato un video con qualche anticipazione sul proseguimento del confronto.

Pago incalza insistentemente sull'argomento Alessandro mentre, l'ex tronista, ribadisce che ciò che è accaduto con il tentatore non è rilevante. Priorità dunque diverse per la coppia: il cantante sardo si è sentito tradito e ciò l'ha gettato nello sconforto, Serena, dal canto suo, vuole incentrare il dialogo sul motivo che l'ha spinta a comportata così, in quanto da anni è insoddisfatta e infelice. Ma quali saranno le sorti di questa coppia? Pago e Serena si sono lasciati?

Al momento tutto tace ma, alcune dichiarazioni rilasciate da uno degli autori Gabriele Parpiglia, hanno lasciato intendere che la coppia abbia scelto destinazioni separate.

"Difficilmente mi sono trovato nella situazione di non riuscire a fare un post immediato. Ma dopo aver visto e pianto con Pago e Serena Enardu credo che ognuno di noi abbia fatto un viaggio dentro ogni singola parola o situazione da loro raccontata. E credo che a volte chi lascia…soffra di più. Per star bene forse prima bisogna star male. Altrimenti si rischia l’eterna dannazione", queste le parole del giornalista che non lascerebbe molto spazio all'immaginazione.

L'appuntamento con la sesta e ultima puntata di Temptation Island Vip 2, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.20, su Canale 5.