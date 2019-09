Temptation Island Vip: Serena Enardu disperata per Pago, la reazione di Giovanni Conversano

Gossip TV

L'ex tronista sui social commenta la crisi della donna.

La terza puntata di Temptation Island Vip, andata in onda ieri lunedì 23 settembre 2019, ha visto Serena Enardu e Pago in grande difficoltà. A commentare la crisi della coppia, ci ha pensato Giovanni Conversano che, sui social, ha lanciato una vera e propria frecciata alla sua ex.

Il nuovo attacco di Giovanni Conversano a Serena Enardu

Il nuovo falò non è stato per niente facile per Pago e Serena. In una chiacchierata con la single Valentina, il cantante si è lasciato andare ad una strana rivelazione sul conto della sua compagna. Secondo l’uomo, l'ex tronista di Uomini e Donne vive molto male l’arrivo della vecchiaia. Dichiarazioni che non sono per niente piaciute alla Enardu che si è lasciata andare a un pianto disperato con Anna Pettinelli: "È chiaro che Pago non mi conosce, ha detto delle cose che sono fuori da ogni logica, nel senso che io non sono soddisfatta, ma mai e poi mai potrei essere gelosa o invidiosa del suo percorso. Io sto con un deficiente, ma come si permette di dire certe cose? Che brutta cosa stare con una persona che non vede chi realmente sei. Lui non pensa, ma che cavolo dice. Sono la persona più semplice del mondo, lui può fare tutto quello che vuole, il primo anno l’ho spronato a cercare lavoro a fare le serate".

Poco dopo la messa in onda della terza puntata di Temptation Island Vip, è tornato sui social Giovanni che non ha perso occasione per lanciare una nuova frecciata alla sua ex storica: "Io avevo trovato il modo per comprare i pannolini… tu il ‘pannolone’ (considerando l’età che avanza inesorabilmente!!!)". Conversano ha forse voluto lasciar intendere che, mentre lui era pronto ad avere dei bambini con la Enardu, lei ha preferito iniziare una storia d’amore con un uomo più grande di lei come Pago?

Come reagirà Serena a questi nuovi attacchi? Replicherà a Giovanni? Staremo a vedere.