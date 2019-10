Temptation Island Vip, Serena Enardu confessa: "Sono in cura"

Gossip TV

L'ex tronista e Pago raccontano cosa è successo tra loro dopo la fine del reality.

Serena Enardu e Pago sono stati i protagonisti indiscussi della seconda edizione di Temptation Island Vip. Intervistati dal settimanale Chi, i due hanno fatto finalmente chiarezza su che cosa è accaduto una volta terminato il docu-reality delle tentazioni condotto da Alessia Marcuzzi.

La confessione di Serena Enardu

Serena, una delle protagoniste più chiacchierate e discusse di Temptation Island Vip, ha parlato a cuore aperto della rottura con Pago, con il quale stava da ben sette anni. Alle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini infatti, ha ammesso per la prima volta di non essere più innamorata del cantante e di aver sofferto molto nel dirglielo: "Mi fa male averlo lasciato ma non lo amo più. Ora sono in cura da una psicologa. Io e Pago non stavamo bene da due anni. Ho sempre avuto paura di fargli del male e ho sbagliato. Per tutelare lui abbiamo distrutto tutto. Non mi vergogno di dire che sono in cura. C’è un lato di me che non ho voglia di raccontare. La mia vita è fatta di grandi dolori. Faccio fatica a parlarne. Ho toccato il fondo. Ora devo cercare la luce per mio figlio. Pago mi ha lasciato sola, non mi ha compreso. In casa i pantaloni li portavo io".

"Dopo il programma ci siamo rivisti. Abbiamo pianto. Abbiamo parlato. Ci siamo mandati dei messaggi. Oggi siamo lontani. Non ci siamo mai più baciati, non c’è futuro. Lei non mi ama più. Mi manca tanto, tutto. Mi manca lei. Ha un fascino incredibile. Mi manca nel quotidiano. Mi manca il solo abbraccio. Fa male" ha invece dichiarato Pago. Per chi non lo sapesse, puntata dopo puntata, la storia d'amore tra l'ex tronista di Uomini e Donne e il cantautore ha preso una piega sempre più pericolosa finché è stato inevitabile l’addio, avvenuto durante l'ultimo falò di confronto.

Il racconto di Serena e Pacifico Settembre continuerà in tv. Il prossimo giovedì 31 ottobre 2019 su Canale 5 infatti, andrà in onda una puntata speciale di Temptation Island Vip nella quale le otto coppie del cast del programma confermeranno oppure smentiranno le decisioni prese al falò di confronto finale.