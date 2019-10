Temptation Island Vip, Serena e Pago, l'addio al falò. Tutti contro la Enardu, compreso Conversano

Gossip TV

L'ex tronista lancia ancora una frecciata verso l'ex fidanzata: "Chi nasce tondo non muore quadrato"

Nel sesto e ultimo appuntamento con Temptation Island Vip 2, abbiamo assistito all'addio tra Serena Enardu e Pago. Un lungo confronto dopo il quale l'ex tronista sarda ha confessato di non amare più il suo compagno dopo quasi sette anni di relazione. Pago, nonostante l'amara evidenza, non solo ha ribadito l'amore per lei, ma anche dichiarato di voler unicamente il suo bene, anche se il prezzo da pagare per lui è stato decisamente caro, come quello di dirle addio.

Il falò tra l'ex tronista e il cantante sardo ha acceso gli animi dei telespettatori e il web si è scatenato contro la Enardu, colpevole, secondo il popolo del web, di essere troppo fredda e distaccata e di aver dimostrato leggerezza e superficialità andando da Alessandro al termine del confronto con Pago.

Tra i detrattori non poteva mancare il suo ex fidanzato Giovanni Conversano che, per tutta la durata dell'edizione, non ha risparmiato accuse feroci o velate frecciatine all'ex tronista che ha conosciuto nel dating show di Maria De Filippi e con cui si è fidanzato nel 2008. Conversano, al termine del confronto tra la Enardu e Pago ha scritto su Instagram, "Chi nasce tondo non muore quadrato", una frase che sembrerebbe l'ennesima provocazione contro Serena.