Temptation Island Vip, pioggia di critiche su Nicolò Brigante che replica: "Mi dispiace ma..."

L'ex tronista sbotta sui social e smentisce la sua partcipazione al reality delle tentazioni.

La seconda edizione di Temptation Island Vip deve ancora iniziare che già impazzano le polemiche sui social. Questa volta però non c’entra Damiano Er Faina, ma quello che fino a qualche ore fa sembrava essere uno dei papabili tentatori del docu-reality delle tentazioni, l'ex tronista Nicolò Brigante.

Nicolò Brigante replica alle accuse

L'eventuale partecipazione di Nicolò a Temptation Island Vip aveva fatto discutere il web. Il motivo? La segnalazione di Deianira Marzano che, sempre attenta agli ultimi fatti di gossip, era sicura che l'ex tronista di Uomini e Donne fosse fidanzato e quindi non avesse i requisiti giusti per partecipare al docu-reality delle tentazioni condotto da Alessia Marcuzzi.

A smentire la sua partecipazione come tentatore alla popolare trasmissione di Canale 5 ci ha pensato però il diretto interessato che tramite una storia su Instagram, ha dichiarato: "Sono stati giorni divertenti, leggendo le molte notizie e commenti che mi riguardavano… Ringrazio tutti per l’attenzione che mi avete riservato ma stavolta avete sbagliato… Un grosso bacio da un’altra bellissima isola… La mia Sicilia".

Brigante ha così chiarito la sua posizione: non sarà tra i tentatori della nuova edizione di Temptation Island Vip visto che si trova in Sicilia e non in Sardegna, dove sono in corso le registrazioni del programma. Anche il fatto che la sua pagina Instagram sia attiva è un chiaro segno del fatto che non si trova nel villaggio delle tentazioni.

L'appuntamento è per il prossimo 17 settembre, in prima serata su Canale 5 con la prima puntata di Temptation Island Vip.