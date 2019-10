Temptation Island Vip, Pago rompe il silenzio dopo il confronto con Serena Enardu

Gossip TV

Il cantante sui social: "Ho pianto abbastanza".

Nessun lieto fino per Serena Enardu e Pago. Temptation Island Vip infatti, ha segnato la fine della storia d'amore tra il cantante e l'ex tronista di Uomini e Donne che, durante il falò di confronto finale, ha confessato di essere attratta dal single Alessandro Graziani.

Pago sbotta sui social dopo la rottura con Serena Enardu

Nel corso dell'utima puntata di Temptation Island Vip, andata in onda ieri lunedì 14 ottobre 2019, abbiamo assistito al confronto tra Pago e Serena che, dopo ben 7 anni di relazione, hanno deciso di dirsi addio. A distanza di alcune ore dalla rottura, il cantante è tornato sui social per ringraziare tutti coloro che l'hanno sostenuto in questo intenso percorso: "Mi ero ripromesso di non emozionarmi più di fronte alle migliaia di belle parole che state continuando a scrivermi da quando è cominciato il mio viaggio, anche perché ho già pianto abbastanza..e poi vorrei dire che i vostri messaggi non è che siano poi così tanti .. nooooo..sono solo molti, ma molti ma molti e ancor di più, così tanto che non potete nemmeno immaginare. Io? Non potevo immaginarlo, come l’affetto smisurato nei mie confronti, come se ognuno di voi (ed ora siete tantissimi ) si fosse messo in viaggio insieme a me, soffrendo insieme a me! Non posso che dire GRAZIE proprio ad ognuno di voi, grazie di vero cuore e che Dio vi benedica tutti. Vi avrei postato uno per uno, giuro, ma capite bene che sarebbe impossibile e soprattutto ancora non sono riuscito a leggervi tutti, non riesco a starvi dietro ma lo sto facendo, come lo farebbe, badate bene, uno che ama scrivere, cantare, suonare la chitarra, stare insieme al figlio e andare alla ricerca della propria strada …con calma…ma lo farò, ve lo giuro".

Pago ha continuato poi ringraziando in particolar modo sua sorella Nunù: "Come sempre mi colpisce lì, nel profondo, dove ogni tanto mi avete visto scavare, dove sta la mia di verità, la mia vita, la mia famiglia, quella che mi conosce veramente da sempre e che mi amerà per sempre, qualunque cosa accada. Con quella meraviglia di mia mamma Maria Rosaria Puddu, con quella forza di mio fratello Pedro e quella grande anima di mio padre Nicola, perché quando si tratta di me è di loro che si tratta …perché le tue parole sono le loro sorellina, lo sappiamo bene noi, quelle che mi fanno piangere sì…ma di gioia. E se quello che descrivi sono veramente io…allora sappi che il merito è tutto vostro, del vostro amore di cui io ne sarò sempre certo, quell’amore di cui ne sono onorato e fiero, quell’amore vero, incondizionato, di cui mai ci si può stancare.. Vi adoro anch’io".

Serena, invece, dopo il falò è corsa tra le braccia del single Alessandro. Ma, a distanza di alcune ore dal confronto, sembra che di loro due non ci sia stata più traccia in giro. Sul profilo Instagram del tentatore ci sono diversi protagonisti della trasmissione, inclusa Nathaly Caldonazzo, ma della Enardu nemmeno l'ombra. Idem per l'ex tronista di Uomini e Donne, che sui social continua a pubblicare storie insieme alla sorella Elga.