Temptation Island Vip, la verità del single Alessandro: "Ecco cosa è successo tra me e Serena Enardu"

L'ex tentatore svela quella che sta succedendo tra lui e l'ex tronista di Uomini e Donne.

Dopo la fine della seconda edizione di Temptation Island Vip, che ha decretato la rottura tra Serena Enardu e Pago, cosa è successo tra l'ex tronista e il tentatore Alessandro Graziani? A far luce sulla situazione ci ha pensato quest'ultimo che, alle pagine di Uomini e Donne magazine, ha raccontato tutta la verità e spiegato il legame che lo lega all'imprenditrice sarda.

Tutta la verità di Alessandro sul rapporto con Serena Enardu

Intervistato dal settimanale di Uomini e Donne, Alessandro ha parlato del suo percorso nel reality impreziosito dalla presenza di Serena: "Temptation Island Vip più che cambiarmi, mi ha fatto evolvere. Restare per venti giorni isolato, Iontano da qualsiasi dispositivo, mi ha permesso di fare un viaggio dentro me stesso che difficilmente sarei riuscito a fare in altre occasioni. Nel villaggio ti ritrovi a dare spazio a una conoscenza umana più profonda, si ritorna a usare solo Ia parola senza nascondersi dietro il cellulare. Grazie a Temptation ho raggiunto consapevolezze diverse su ciò che voglio per il mio presente, soprattutto dal punto di vista dei rapporti umani. II tempo passato con Serena mi ha dato modo di riflettere. [...] La verità è che io e Serena ci stiamo sentendo con frequenza, ma per ora non c'è nulla di definito. Il nostro legame ha sicuramente dimostrato di andare oltre il contesto che abbiamo vissuto, confermando quella sintonia che appartiene a due persone che si capiscono indipendentemente dalla situazione che vivono. Subito dopo la fine del programma, ci siamo avvicinati tanto perchè, sentendomi in parte responsabile della situazione difficile che Serena stava vivendo, ho voluto starle accanto al massimo delle mie possibilità. Quello che si è creato tra noi è più forte del resto. Ho sempre detto che avrei aspettato i suoi tempi, qualora fosse stato necessario, e questo è quello che sto facendo. Nessuno sarebbe in grado di voltare pagina con leggerezza. Entrambi sanno che non sono stato io il motivo principale della loro rottura".

Il tentatore ha continuato affermando: "Penso che Serena sia una donna coraggiosa, che sa ciò che vuole e che come tutte le persone, di fronte alla possibile fine di un rapporto così importante, preferisce tentare il tutto per tutto per salvarlo. Non si è mai messa maschere: quella che io ho conosciuto nel villaggio è la stessa che vivo oggi. Vedo una mamma, una donna che ha voglia di essere felice, di togliersi delle soddisfazioni e che sa essere anche molto dolce. La nostra differenza d’età, per me, è solo un numero: tutto dipende da come spendi il tempo che hai vissuto. Credo che anche Serena in me abbia visto una persona matura, perché non credo si sarebbe mai fermata solo all’aspetto fisico".

"Mi piacerebbe vederla, passare del tempo con lei, perché insieme siamo stati bene e sono sicuro che avendola vicino riprovereì quelle emozioni. Ma so che questo non è il momento e, adesso, è giusto rispettare i suoi tempi. La distanza geografica tra di noi non é d’aiuto io sono a Sabaudia, lei a Cagliari, ma se prima di Serena per me era sempre stata un limite alla nascita di una relazione, oggi le dico che lascio che Ie cose facciano il loro corso senza pormi freni" ha infine concluso Graziani.