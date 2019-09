Temptation Island Vip, la critica della Enardu: "Con Pago una guerra persa in partenza"

Gossip TV

Elga commenta sui social la crisi di Serena e il cantante.

Tra Serena Enardu e il fidanzato Pago le cose non si mettono per niente bene. Nel corso della terza puntata di Temptation Island Vip, andata in onda ieri lunedì 23 settembre 2019 su Canale 5, abbiamo visto la coppia in grande difficoltà.

Elga Enardu commenta la crisi di Serena e Pago

Continuano i problemi per la coppia composta da Serena e Pago. I due infatti appaiono sempre più distanti e in crisi. A commentare la situazione sentimentale che si è venuta a creare nel docu-reality delle tentazioni condotto da Alessia Marcuzzi, ci ha pensato Elga: "Ieri ho visto la puntata di Serena e Pacifico, ero a casa di sister. Sono stata felicissima di vedere mia sorella finalmente ‘trasmessa’ per quella che è realmente. Nella prima puntata abbiamo visto una Serena che non ci aspettavamo. In realtà era una Serena vera anche lì, perché era durante una festa. [...] Come al solito gli uomini si fermano a qualche gesto, a qualche attenzione che ci prendiamo in più senza analizzare il perché c’è questa ricerca da parte di una donna di un apprezzamento, di una coccola, di un’attenzione. E mi dispiace, credo che sia una guerra persa in partenza. Un uomo resta sempre un uomo con tutti i suo limiti, così come le donne restano donne con tutti i loro limiti. Non possiamo pretendere che un uomo vada in profondità. Non generalizzo, sto parlando di chi c’è lì".

"Sono felice che ieri Serena abbia tirato fuori i suoi sentimenti e le sue emozioni. Sono convinta che lei possa essere, e che diventerà, un grande esempio di donna che vuole veramente far capire al proprio compagno quello che è venuto a mancare" ha concluso la Enardu sui social. Cosa succederà tra i due? Serena e il suo compagno riusciranno a trovare un punto d'incontro?

Per saperne di più non ci resta che attendere la quarta puntata di Temptation Island Vip che andrà in onda il prossimo lunedì 30 settembre, in prima serata su Canale 5.