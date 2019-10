Temptation Island Vip, l'epico falò di Anna Pettinelli con il fidanzato Stefano (video)

Gossip TV

Il quarto appuntamento con il docu-reality su Canale 5, regala grandi risate e momenti indimenticabili nel confronto tra la speaker radiofonica il suo compagno.

Un confronto destinato a restare nella storia del programma quello avvenuto tra Anna Pettinelli e Stefano Macchi nella quarta puntata della seconda edizione vip sancendo, con molta probabilità, il falò più divertente di tutte le edizioni di Temptation Island.

La speaker radiofonica si è presentata agguerrita, una vera e propria furia contro il fidanzato colpevole di aver creato troppa complicità con la single Cecilia Zarrigo. La Pettinelli ha voluto rivedere ogni singolo momento rinfacciando a Stefano atteggiamenti, risate e persino nomignoli. Anna sbraita, urla, si muove a scatti con la forza di un vulcano, quella forza tipica di una donna ferita.

Stefano dal canto suo, per tutta la durata del falò appare incredulo e sconvolto da averle causato tanto dolore, abbraccia Anna mortificato mentre lei singhiozzando sussurra di essere stata tanto male e di non aver fatto altro che essersi vantata di vivere un rapporto perfetto. Al termine, la Pettinelli guarda la Marcuzzi piangendo e dichiara di volersi portare a casa "questo catorcio", altrimenti dovrebbe ammettere che l'amore vero non esiste e "sarebbe proprio brutto". La coppia si allontana avvolta dalle coperte sotto le quali, oltre al caldo, entrambi ritrovano un amore "più forte di prima".

Il falò di Anna Pettinelli e Stefano Macchi