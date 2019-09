Temptation Island Vip, in onda stasera la quarta puntata: notte bollente tra Silvia e il single Valerio, l'ira di Pago

Gossip TV

Nuovo appuntamento con il docu-reality delle tentazioni.

È tutto pronto per la quarta puntata di Temptation Island Vip che andrà in onda stasera, lunedì 30 settembre, su Canale 5. Cinque sono le coppie ancora in gara, compresa quella appena sbarcata in Sardegna formata da Alex Belli e la sua fidanzata Delia Duran.

Le anticipazioni della quarta puntata di Temptation Island Vip

Cresce l'attesa per il nuovo appuntamento di Temptation Island Vip. Dopo il falò di confronto tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti, che ha fatto tanto discutere la scorsa settimana, i telespettatori apprenderanno finalmente che cosa ne sarà della storia d'amore tra Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi e assisteranno ad una vera e propria crisi di Anna Pettinelli. La speaker radiofonica infatti, dopo aver visto nuove immagini del compagno Stefano Macchi insieme alla single Cecilia, ha chiesto il falò di confronto anticipato e dalle ultime anticipazioni pubblicate sui social la si vede furiosa mentre afferma: "Io faccio la valigia e me ne vado a casa".

Brutte notizie per Gabriele Pippo. La fidanzata Silvia Tirado infatti, durante la settimana si è avvicinata pericolosamente al single Valerio, tanto che i due hanno passato la notte insieme. Anche Delia, nonostante sia appena arrivata nel villaggio delle tentazioni, ha dimostrato negli ultimi giorni di trovarsi molto a suo agio con i tentatori del programma. Come reagirà Alex? Pago, invece, si troverà in grossa difficoltà dopo avere visto le ennesime immagini compromettenti di Serena Enardu insieme al single Alessandro. Il cantante deciderà di incontrare la sua fidanzata, oppure proseguirà la conoscenza con Valentina?

Alessia Marcuzzi vi aspetta stasera, lunedì 30 settembre, in prima serata su Canale 5 con una nuova scoppiettante puntata di Temptation Island Vip.