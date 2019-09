Temptation Island Vip: il video di presentazione di Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito

Gossip TV

La clip dell'ultima coppia in gara.

Cresce l'attesa per la seconda edizione di Temptation Island Vip. Sei le coppie in gioco che anche quest’anno hanno deciso di mettere alla prova i loro sentimenti nel docu-reality delle tentazioni, e tra loro figurano anche il modello Simone Bonaccorsi e la sua fidanzata Chiara Esposito.

La clip di presentazione di Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito

Al contrario di quello che molti pensano, Simone e Chiara sono molto conosciuti. Lei, dopo aver partecipato a Miss Italia nel 2016 dove si è classificata al sesto posto, da due anni fa parte del team delle professoresse de L’Eredità, il quiz di Rai Uno. Lui invece è un modello che nel 2018 è stato incoronato come Il più bello d’Italia. I due ragazzi si sono conosciuti e innamorati a Taormina quando erano solo adolescenti. Poi però la vita li ha portati a separarsi. Quando tutto sembrava ormai finito, i due modelli si sono incontrati di nuovo in Sicilia e non si sono più lasciati.

A differenza di altre coppie del reality, nessun tradimento, nessuna lite separa Bonaccorsi e la Esposito. La giovane coppia infatti, ha deciso di partecipare a Temptation Island Vip solo per avere delle conferme. "Partecipo a Temptation Island perché sono follemente innamorato di Chiara e voglio capire se mi ama davvero" ha dichiarato il modello. "Con questa esperienza io voglio capire se in realtà non ripeto anche lo stesso sbaglio che ho fatto tempo fa. Magari mi lascio distrarre come è successo quattro anni fa, quindi per me potrebbe anche essere una certezza in più che gli sbagli commessi non si ricommettano" ha aggiunto la ragazza.

Temptation Island Vip è dunque l’occasione giusta per farsi conoscere meglio al grande pubblico e per testare il loro amore. Chiara è infatti convinta che sia l’opportunità giusta per capire davvero se è Simone l’uomo della sua vita. Riusciranno a lasciare il villaggio delle tentazioni insieme?