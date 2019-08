Temptation Island Vip: il reality al centro delle polemiche per la scelta delle coppie

Gossip TV

I protagonisti della nuova edizione del reality duramente contestati dal web.

La seconda edizione di Temptation Island Vip è finita al centro di una vera e propria bufera mediatica. Il motivo? La scelta delle sei coppie protagoniste del docu-reality show condotto da Alessia Marcuzzi che non è per niente piaciuta ai numerosi telespettatori di Canale 5.

Temptation Island nel caos per la scelta dei concorrenti

Nonostante siano passate poche ore da quando è stato annunciato il cast della nuova edizione Vip di Temptation Island, il programma è già finito al centro delle polemiche. In molti infatti hanno dichiarato sui social di non ritenere adatti e all'altezza i concorrenti scelti dalla redazione del reality. Ricordiamoli: Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti, il cantautore Pago e l'ex tronista Serena Enardu, Ciro Petrone e Federica Caputo, Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito, Damiano Er Faina e Sharon Macri e infine Anna Pettinelli con Stefano Macchi.

A polemizzare è stato anche l'ex tronista di Uomini e Donne, Manuel Vallicella che a una domanda di un suo follower sulla scelta delle coppie ha mostrato le stesse perplessità degli utenti: “Hai visto le coppie di Temptation Vip?”, gli è stato chiesto; “Perché è Vip?”, ha risposto lui come a voler sottolineare che di famoso nella trasmissione non c'è nessuno. Damiano Er Faina invece, meglio conosciuto come “il re del web”, è il concorrente al momento più discusso. Come molti sapranno, il ragazzo è noto sui social per alcuni video pubblicati sui suoi profili, in cui fa spesso dei duri attacchi a diversi volti del mondo dello spettacolo. Motivo per cui la maggior parte degli utenti non trova giusto dargli visibilità.

Temptation Island Vip vi aspetta a partire dal prossimo martedì 17 settembre 2019, in prima serata su Canale 5.