Temptation Island Vip, il falò di confronto tra Serena Enardu e Pago, video

Quinto appuntamento con il docu-reality di Canale 5: la resa dei conti tra l'ex tronista e il suo compagno.

Nel quinto appuntamento di Temptation Island Vip è andata in onda la prima parte dell'attesissimo falò di confronto tra Serena Enardu e Pago. Un confronto finale che si è trasformato quasi immediatamente in uno scontro durissimo. Il cantante sardo, provato da giorni dal comportamento della compagna nei confronti del single Alessandro, ha cercato di mantenere la calma durante i primi minuti per poi infuocarsi contro Serena, alzare i toni e arrivare persino alle lacrime. Pacifico è stato un fiume in piena e rinfaccia all'ex tronista di essersi totalmente disinteressata di come potesse stare vedendo i video che ha visto. Serena, dal canto suo, ha cercato di spiegargli i motivi che l'hanno spinta ad avere questi comportamenti all'interno del villaggio, rinfacciando a Pago i sei anni insieme. A lei è toccato infatti tenere le redini della coppia, "in sei anni non ti sei accorto che avevo bisogno di un uomo. Perché ti bastava avere Serena", afferma l'ex tronista mentre lui ribatte che non avrebbe mai voluto vederla correre dietro ad un ragazzino.

Lo scontro è acceso e la tensione è palpabile per tutta la durata del falò, Serena, vedendo Pago alterato e poi chiedere scusa alla Marcuzzi, commenta ironica "Qui le porte non si spaccano, solo le mie? Perché sei falso, qui ci si comporta bene", alludendo ad alcuni atteggiamenti aggressivi del compagno. Pacifico ribadisce di aver pianto ogni giorno e lei gli domanda perché non abbia chiesto il falò anziché aspettare, come sempre, una mossa da parte sua. Sembrerebbe un altro punto cruciale del rapporto tra loro, l'incapacità di Pago nel prendere iniziative e agire in maniera più determinata anche per scombinare le radicate dinamiche della coppia.

Dopo trenta minuti, termina la prima parte del falò tra Serena e Pago. L'ultima parte del confronto, dove si comprenderanno le sorti della coppia, andrà in onda lunedì 14 ottobre nel sesto appuntamento con Temptation Island Vip 2.