Temptation Island Vip: Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati in partenza per la Sardegna, con loro anche Nicolò Ferrari

La prima edizione di Temptation Island Vip, il nuovo format del reality delle tentazioni, andrà in onda dal prossimo settembre 2018 e sarà condotto da Simona Ventura. Proprio in queste ore, diversi protagonisti sono stati avvistati all’aeroporto di Cagliari e tra questi anche Nicolò Ferrari. Non mancheranno quindi i colpi di scena. Come ben ricorderete, infatti, il ragazzo è l’ex corteggiatore di Nilufar Addati, che prenderà parte alla trasmissione insieme al suo fidanzato Giordano Mazzocchi.

Nicolò è uno dei tentatori di Temptation Island Vip che aiuterà le coppie a mettere alla prova il loro amore. E proprio nel villaggio il ragazzo ritroverà due vecchie conoscenze: Nilufar e Giordano. Per i due innamorati, che si mostrano sempre insieme, innamorati e felici, le tentazioni non dovrebbero quindi essere un problema. Ma sull' isola delle tentazioni sappiamo che tutto è possibile. Sempre da Uomini e Donne, ci sarà l'ex tronista Andrea Cerioli che, dopo la fine della storia con Valentina Rapisarda, ha deciso di rimettersi in gioco tornando sul piccolo schermo. Tra le coppie invece, oltre all'Addati e al Mazzocchi, ci saranno Sossio Aruta e Ursula Bennardo, anche loro ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi.

Nel cast vedremo anche Valeria Marini e Patrick Baldassari, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, Fabio Esposito e Marcella Esposito, Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra. Altri volti molto noti al pubblico di Canale 5 vestiranno, invece, il ruolo di tentatori. Stiamo parlando dell'ex corteggiatore di Sabrina Ghio, Nicolò Raniolo e di Francesco Chiofalo.