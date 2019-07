Temptation Island Vip, comunicato: "Coppie che rifiutano quando nessuno le ha inviate", ma quali sono?

Gossip TV

Dalla pagina ufficiale del programma, un post provocatorio e ironico su alcune note coppie che pare abbiano rifiutato di partecipare senza però 'invito.

p>Lasesta edizione di Temptation Island in corso precede la versione, giunta invece alla seconda, dopo il grande successo dell'anno scorso, che andrà in onda, presumibilmente a settembre sempre in prima serata su

Durante la serata di ieri, poco prima della messa in onda della seconda puntata del docu-reality delle coppie condotto da Filippo Bisciglia, è spuntato un post provocatorio direttamente dalla pagina social ufficiale del programma e condiviso anche da una delle autrici, Raffaella Mennoia.

"Ci sono coppie che dichiarano di aver rifiutato di partecipare a #TemptationIslandVip, quando in realtà nessuno le ha mai invitate… Sarebbe troppo brutto scrivere chi, vero?", si legge su Instagram e firmato dalla produzione, la Fascino PGT.

Il post ha fatto, come prevedibile, il giro del web suscitando clamore e curiosità da parte dei telespettatori. In molti hanno chiesto di fare i nomi e numerosi sono stati gli utenti che hanno trovato il comunicato poco professionale. Ma quali sono queste coppie vip che hanno rifiutato di partecipare alla seconda edizione del reality in versione Vip senza però usufruire dell'invito?

Dalle numerose interviste rilasciate di recente, alcune coppie nate dalla recente edizione del Grande Fratello 16, hanno rilasciato diverse dichiarazioni in merito ad una loro presunta partecipazione, ma, ad onor del vero, senza precisare di essere state contattate.

Spuntano quindi le dichiarazioni di Francesca De André, ("Lascio della suspense. Non mi è stato proposto nulla per ora", ha dichiarato l'ex gieffina, poi Ambra Lombardo e Kikò Nalli e più, recentemente, Cecilia Rodigruez e Ignazio Moser). Coppie nate dentro le mura di Cinecittà del Grande Fratello e il docu-reality delle tentazioni - sia nella versione Vip che in quella Nip - non ha le ha ancora mai prese in considerazione, preferendo quelle nate a Uomini e Donne, di cui la Mennoia è una storica autrice.