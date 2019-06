Temptation Island Vip, anticipazioni: coppie esplosive

Fervono i preparati per la seconda edizione di Temptation Island Vip il docu-reality delle coppie nella versione "Very Important People". Il reality dei sentimenti, i cui protagonisti saranno coppie note al grande pubblico, dopo il grande successo della scorsa edizione, tornerà a settembre in prima serata su Canale 5. Chi lo condurrà e quali sono le coppie che metteranno alla prova il loro amore?

Dopo l'addio di Super Simo, che la vede impegnata in tanti progetti futuri dopo il suo ritorno alla Rai, circolano alcuni nomi ricorrenti ma privi ancora dell'ufficialità: al timone del programma prodotto dalla Fascino, potrebbero approdare Belen Rodriguez, Elisabetta Gregoraci, Alessia Marcuzzi o Ilary Blasi.

Temptation Island Vip 2, anticipazioni sul cast: coppie esplosive

Le indiscrezioni sul cast sono ancora più scoppiettanti perché le palpabili coppie sono tutte molto conosciute e seguite e anche (in parte) molto discusse.

I due ex naufraghi, Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge che hanno infiammato la recente edizione dell'Isola dei Famosi e poi ancora tre coppie del dating show di Uomini e Donne, classico e over, tra le quali Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, Luigi Mastroianni e Irene Capuano, la dama torinese più famosa del piccolo schermo Gemma Galgani con il suo nuovo compagno Mario e infine, la criticatissima ex gieffina Francesca De Andrè con il suo Gennaro Lillio.

Formula naturalmente invariata anche per i Vip. Stessa spiaggia, stesso mare, quello di Santa Margherita di Pula in provincia di Cagliari dove, in questo momento, si trovano le sei coppie della sesta edizione del format originale. Le registrazioni sono previste ad agosto mentre, la messa in onda, è prevista per settembre prossimo sempre di lunedì, il giorno consueto dei reality della rete ammiraglia Mediaset.