Temptation Island Vip, Alessia Marcuzzi rompe il silenzio: "Le coppie che sono state scelte..."

La conduttrice svela alcune piccole anticipazioni sulla nuova edizione del docu-reality.

Cresce l'attesa per la seconda edizione di Temptation Island Vip che partirà il prossimo 17 settembre 2019 e sarà condotto da Alessia Marcuzzi. Intervistata dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne, la nuova conduttrice ha rivelato di essere davvero entusiasta di guidare le nuove coppie nella loro avventura all'interno del villaggio delle tentazioni.

La confessione di Alessia Marcuzzi sulla nuova edizione di Temptation Island Vip

"Sono prontissima, felicissima ed elettrizzata per questa avventura tutta nuova, un’esperienza che vivrò lì con loro, totalmente diversa da quelle che ho fatto fino ad oggi" ha dichiarato entusiasta la Marcuzzi al magazine di Uomini e Donne "Mi piace ascoltare le persone, le loro storie e, non essendo in diretta, avremo sicuramente tanto tempo per parlare. Mi entusiasma il fatto che sono tutte le situazioni in cui ci si può immedesimare. Che cosa mi aspetto? Di fare un bel lavoro di squadra con un bel gruppo e di trovare delle persone con cui condividere dei momenti molto privati e delle emozioni. Sono una fan del programma e per questo sono ancora più contenta di vivere la trasmissione in prima persona".

La nuova edizione vip di Temptation Island, che vede mettere alla prova alcune coppie del mondo dello spettacolo, sta per partire con le registrazioni. Al momento non è stato ancora presentato e ufficializzato il cast. Infatti, se sappiamo chi presenterà il docu-reality delle tentazioni non sappiamo però chi ha deciderà di testare la solidità del suo rapporto: "Le coppie che sono state scelte mi piacciono e non vedo l’ora di vederle all’opera: mi piace 'quello che non ti aspetti'".

I primi rumors vedevano in partenza per la sardegna Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti e Alex Belli con Delia Duran. Quest'ultimi però, pare non abbiamo convinto la produzione del docu-reality e sono stati eliminati dal cast.