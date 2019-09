Temptation Island Vip 2, Nathaly Caldonazzo: "Per me Andrea è morto"

Gossip TV

Le parole durissime dell'attrice romana rivolte al suo ex fidanzato, ora felicemente insieme alla tentatrice Zoe.

"Per me Andrea è morto, non voglio neanche incontrarlo per strada", con queste parole, Nathaly Caldonazzo rivela cosa prova oggi per il suo ex compagno. Intervistata dal settimanale 'Uomini e Donne Magazine', l'attrice romana ha replicato anche con un inequivocabile "impossibile" un ipotetico riavvicinamento con lui in futuro. Durante l'ultima puntata di Temptation Island Vip 2, abbiamo assistito al falò di confronto tra Nathaly e Andrea nel quale, entrambi, hanno manifestato una grande insofferenza e terminato con la decisione dell'attrice romana di chiudere la sua relazione. A distanza di due mesi dal termine delle registrazioni, nulla è cambiato e Nathaly afferma convinta di voler rinascere lontano da Andrea al quale non ha risparmiato una frecciatina sul rapporto con la giovane tentatrice Zoe: "Una volta fuori puoi fare quello che vuoi, evitando magari ragazze così giovani"

"Per me la storia era finita al terzo giorno - ha dichiarato invece Andrea Ippoliti sempre al magazine - quando stavo al villaggio sarei voluto uscire e andare da lei per lasciarla, e poi tornare nel villaggio perché lì mi sono trovato bene; solo che non era possibile, perché avrei dovuto richiedere un falò e abbandonare il programma. Quindi oggi posso dire che è finita e ne sono molto contento perché ora riesco a stare più tranquillo, sereno e in pace con me stesso. Non credo assolutissimamente ci possa essere una riappacificazione tra noi."

Non solo, a proposito di Zoe, con cui pare stia continuando la frequentazione, ha affermato:

"E’ stata la prima persona che ho scelto e lei ha scelto me, ci siamo piaciuti fin dall’inizio. Però io ero entrato con la mia compagna e la mia intenzione era quella di rimanere con lei, di essere fedele e preciso, come sono sempre stato in tre anni di relazione. Non volevo approfondire con Zoe, ma per me con Nathaly era finita quando il suo comportamento è stato quello che è stato, e la persona più vicina a me in quel momento era Zoe. Inizialmente può essere scattata una sorta di ripicca, che però dopo si è trasformata in un’affinità di coppia con una ragazza profonda e con dei valori che mi ha saputo prendere, mi ha fatto star bene e mi ha reso felice in quel momento non piacevole. Vedere la propria donna che parla male di te e si comporta in modo esagerato con gli altri sicuramente non è stata una cosa piacevole. Con Zoe ho vissuto dei momenti molto belli, mi ha fatto capire che si possono trovare e provare nuove emozioni. Ora fuori non so quello che sarà: può essere che quell’atmosfera anche un po’ decontestualizzata abbia portato il tutto all’eccesso, però mi ha fatto stare bene. Quando sono uscito per il falò l’ho vista piangere e mi ha emozionato: avevo voglia di stringerla e l’ho fatto, avevo voglia di baciarla, ma non l’ho fatto, però credo che avremo modo di approfondire fuori in privato. Ci tengo a precisare che sono sempre stato con donne più grandi di me: la mia ex moglie ha otto anni in più di me, Nathaly ne ha quattro in più, quindi con Zoe è stata la prima volta. A Nathaly, che durante il falò ha sottolineato l’età di Zoe, vorrei dire che in giro non chiedo la carta d’identità."