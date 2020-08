Temptation Island, Valeria Liberati rompe il silenzio su Ciavy: "Vi dirò tutto quanto"

Gossip TV

Dopo le varie segnalazioni sulla coppia, arrivano le prime dichiarazioni di Valeria.

Valeria Liberati e Ciavy sono stati tra i protagonisti più discussi della settima edizione di Temptation Island. I due hanno deciso di lasciare il reality show delle tentazioni separati, complice anche la forte vicinanza di lei al tentatore Alessandro Basciano.

Valeria Liberati e Ciavy insieme dopo Temptation Island? Parla lei

A distanza di alcuni mesi dalla fine di Temptation Island, Valeria e Ciavy sono tornati insieme? Solo qualche giorno fa il Vicolo delle news ha riportato la segnalazione molto precisa di una utente che aveva visto insieme a Passoscuro i due romani, usciti single dal reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia.

La segnalazione, però, era suffragata dal servizio fotografico che i due ex protagonisti del programma avevano fatto nello stesso luogo, con lo stesso fotografo e nello stesso giorno. Ma, ad alimentare il gossip che vorrebbe insieme la Liberati e Ciavy, sono le dichiarazioni rilasciate dalla ragazza sul suo profilo ufficiale Instagram: "Per quanto riguarda Ciavy, il mio rapporto quindi, non posso dire nulla. Vi aggiornerò nelle prossime storie e a giorni vi dirò tuto quanto".

Valeria ha anche parlato del suo percorso a Temptation Island che le ha permesso di conoscere Manila Nazzaro. Stando alle parole dell'ex di Ciavy, tra le due sembrerebbe essere nato un bellissimo rapporto di amicizia: "La cosa più importante che ho capito a Temptation Island è sicuramente che devo amarmi di più. È un programma che auguro a tutti perché mi ha fatto capire tantissime cose. Manila è la mia sorella maggiore, lei mi ha aiutato tantissimo. È davvero un rapporto speciale il nostro".

